Terrassa activa el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc d'aiguats

❗️⚠️Actualització. En base de l'alerta per fortes pluges del #CECAT, per avui dimecres, l'alcalde activa el Pla d'Emergència Municipal en Alerta per risc d'aiguats.

A Terrassa

🟡Risc baix fins a les 14h

🔴Risc alt, de 14 a 2h de demà dia 24https://t.co/N1ARBYPZZ3 pic.twitter.com/Rvubklo8l2