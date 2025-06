El patiment dels animals per Sant Joan: "La meva gossa té tremolors i taquicàrdies"

Quan arriba la revetlla de Sant Joan, el cel s’omple de llum... i molts animals s’omplen de por. El que per a alguns és festa, per a molts gossos i gats és un malson que es repeteix any rere any. Perquè darrere de cada petard que esclata, hi ha un animal que tremola.

Per minimitzar aquest patiment, el Servei de Benestar Animal de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l’entitat animalista 4 Petjades, ha instal·lat per quart any consecutiu una parada per al repartiment de comprimits masticables naturals amb efectes tranquil·litzants. Enguany, la parada ha canviat d’ubicació, passant del Raval de Montserrat al Casal Cívic del Vapor Gran.

Els comprimits, disponibles de forma gratuïta, estan fets amb ingredients naturals i ajuden a reduir l’angoixa sense efectes secundaris. Així ho explica Irina Sainz, tècnica municipal en Benestar Animal: “No substitueixen cap medicament, però són una eina per alleugerir el patiment”. Sanz recorda que “cal portar la cartilla veterinària per rebre els comprimits, i que l’animal estigui xipat i censat a Terrassa”.

La Rosa s'ha acostat aquest dijous per primera vegada, preocupada per la seva gossa Leya: “Amb el soroll dels petards, tremola i s’amaga sota la taula. No vull deixar-la sola per a la revetlla de Sant Joan perquè em preocupa el que li pugui passar. Crec que aquest comprimit l’ajudarà”. La seva gata Yoshi, diu, és una mica més tranquil·la, però no descarta donar-li també el comprimit si veu que l’efecte és positiu en la gossa.

El Guillermo, en canvi, aquest és el tercer any que s’apropa a la parada. Assegura que els seus dos gossos, Roy i Neo, “no reaccionen de forma exagerada amb la pirotècnia, però els donem els comprimits per prevenir”. Per a molts, com ell, la revetlla no és compatible amb deixar el gos sol a casa: “Sempre intentem estar amb ells en dies com aquest”. Després de tenir animals, el seu pensament ha canviat. “Fa anys, jo també tirava petards i no era conscient del que provocaven, però quan tens animals canvies la perspectiva”. Perquè darrere de cada mirada espantada, hi ha una oportunitat per fer-ho millor.

La reacció davant la pirotècnia pot ser extrema. La Pilar ho sap bé: “En el dia a dia, la meva gossa és nerviosa. No para de moure’s, borda i s’espanta per tot. Per a la revetlla de Sant Joan, no m’atreveixo a deixar-la sola ni sortir. No soc molt partidària de medicar-la, però provaré amb aquests comprimits perquè el seu patiment a vegades és insuportable”. Per a ella, l’única solució real passa per una pirotècnia que no faci soroll, ja que “els petards poden afectar no només animals, sinó també persones vulnerables”.

La parada per al repartiment de comprimits masticables naturals al casal cívic del Vapor Gran

ALBERTO TALLÓN

Una de les persones que també aposta per protegir els seus animals allunyant-los del soroll és l’Esther, que conviu amb dues Golden Retriever. Lamenta que, amb el soroll dels petards, “la gossa gran, d’11 anys, baveja, té tremolors i taquicàrdies. Els comprimits l’ajuden, però els seus nervis no desapareixen totalment”. Per això, el dia de la revetlla marxarà a “una casa rural on està prohibit tirar petards”. En el seu cas, els comprimits són per als dies previs a la revetlla. És a dir, per aquest cap de setmana, quan ja començarem a sentir petards amb freqüència. L’Esther també aprofita per fer pedagogia: “Cada any, publico un post a Instagram per conscienciar sobre el patiment dels gossos amb la pirotècnia”. Pensa que una de les solucions per combatre-ho és “prohibir certa pirotècnia”.

La tècnica Irina Sanz insisteix a no deixar els animals sols en aquestes situacions: “Els gossos tenen una capacitat auditiva molt desenvolupada. S’espanten, marxen i no ho pots controlar”. Per això, remarca la importància d’estar en “un espai tranquil i segur per a ells”. A més, recomana que “estiguin acompanyats en tot moment”.

Entendre com actuen

Però més enllà de calmar-los amb comprimits, cal entendre’ls. Així ho defensa la terrassenca Laura Valle, instructora de gossos d’assistència amb un Màster en Intervencions Educatives i Terapèutiques Assistides en Animals: “Per ajudar-los i entendre com actuen, primer hem d’observar-los. Els gossos ens parlen amb el cos”. Valle, que també realitza tallers de benestar animal, exposa que durant la revetlla de Sant Joan “hem de mantenir les finestres tancades i assegurar-nos que l’animal disposa d’un lloc segur on es pugui amagar”. També diu que “podem posar música”.

I és clau acompanyar-los, però “no acariciar-los en el moment de patiment, perquè això reforça el seu sentiment de por”. En canvi, un cop han passat els moments de tensió, “és bo acariciar-los per la mandíbula inferior, ja que això els ajuda a recuperar l’ego i l’autoestima”.

Després de l’episodi de patiment, Valle considera “necessari” dur a terme activitats que ajudin el gos a “estimular el seu olfacte i pensament”. Fer “searching”, com buscar premis amagats, i jocs d’enriquiment ambiental són essencials “per rebaixar els nervis i desbloquejar les fòbies”.

La parada per al repartiment de comprimits masticables naturals al casal cívic del Vapor Gran

ALBERTO TALLÓN

Els comprimits es poden recollir a la parada -situada al passeig del Vapor Gran, 39- els dies 19, 20 i 23 de juny en un horari de 17 a 20 hores. També estarà disponible aquest dissabte 21 de juny, de 10 a 18 h. També podran fer consultes a una auxiliar veterinària que respondrà els dubtes que puguin sorgir en l'administració de les pastilles.