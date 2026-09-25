El ple avala el bosc urbà al portal de Sant Roc, però el govern el vol al parc dels Catalans

El ple de Terrassa ha aprovat aquest divendres la proposta ciutadana de l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer) per posar en marxa un projecte de bosc refugi climàtic que cobreixi tot el portal de Sant Roc, l'espai on l'Ajuntament vol reconstruir l'aparcament soterrat. Tot per Terrassa i Junts, que governen la ciutat, han votat en contra d'aquest primer punt, que ha tirat endavant amb els vots de PSC, ERC, PP i Vox. En canvi, tots els grups han donat suport als altres dos acords de la proposta: convocar un ple extraordinari sobre les onades de calor i les temperatures extremes i convidar-hi Pere Navarro, director general de Trànsit.
El govern municipal s'ha mostrat d'acord amb la idea del bosc urbà, però no en aquest emplaçament. Noel Duque, tinent d'alcalde de Transició Ecològica, ha demanat votar el primer punt per separat i ha proposat a l'entitat fer el bosc al parc dels Catalans, perquè al portal de Sant Roc ja hi ha en marxa el concurs d'idees per a la plaça amb 13 propostes. "Portem la proposta perquè es faci a dues cantonades d'on ho demanen", ha dit. Duque ha explicat que el govern n'ha estudiat la viabilitat des que BiTer va presentar la idea al juny al Consell Municipal de Medi Ambient, però ha advertit: "Veig que s'està parlant d'aturar el projecte del pàrquing i no del bosc urbà". L'entitat no ha acceptat el canvi d'ubicació.
Toni Beltran, vocal de BiTer, ha defensat la proposta davant del ple. "Vinc a estalviar diners a l'Ajuntament o, amb els mateixos diners, fer més", ha avançat. Segons Beltran, quan a Terrassa es registren 36 graus, al portal de Sant Roc se n'arriben a mesurar 40, i el terra s'enfila fins als 60. L'entitat sosté que l'espai té tot el que cal per fer-hi un refugi: l'aigua de l'aqüífer que hi ha a sota, terra, el pas diari de milers de persones i unes façanes que evitarien que l'aire fresc dels arbres es dispersi. "Plantar arbres no és fer un refugi climàtic. Un refugi climàtic amb arbres ha d'estar tancat. I això només passa en el portal de Sant Roc", ha replicat a Duque. El tinent d'alcalde, en canvi, sosté que "un refugi climàtic és qualsevol espai que pugui donar ombra, que sigui accessible i que sigui a prop de la ciutadania que pretén protegir".
Beltran ha capgirat l'oferta del govern i ha proposat portar l'aparcament, i no el bosc urbà, sota la plaça dura del parc dels Catalans, amb un accés per a vianants a uns 50 metres del projecte actual. Segons l'entitat, que atribueix la idea als comerciants de la zona, seria una obra entre un 20 i un 35% més barata i més curta. Beltran també ha alertat que omplir d'arbres el parc dels Catalans, un espai molt ample, crearia zones fosques que generarien inseguretat a la nit. "És impossible que no hi hagi cap comerç dels petits que tanqui", ha advertit sobre unes obres que al portal de Sant Roc ha calculat en dos o tres anys. També ha recordat que hi ha 700 places lliures als 12 aparcaments del Centre.
Meritxell Lluís, de Junts, ha defensat l'aparcament aprovat al febrer i ha considerat "massa aventurat" aprovar el bosc "sense abans haver-hi fet un estudi de com, quan i sobretot si és viable tècnicament". Marta Giménez, del PP, també dona suport a l'aparcament, però ha votat a favor dels tres punts perquè creu que les dues coses es poden fer alhora: "No és incompatible que, sobre terra, hi hagi un bosc urbà, perquè el necessitem".
Pep Forn, d'ERC, ha sostingut que el projecte d'aparcament "no és compatible amb un bosc urbà" i s'ha adreçat a l'alcalde: "La història el jutjarà". Jordi Ballart li ha respost que passarà a la història "per construir el bosc urbà i refugi climàtic més gran", en referència al Parc de la República, que obrirà d'aquí a poques setmanes. "Són 609 arbres", ha remarcat.
Forn també ha calculat que el bosc estalviaria 7 milions d'euros respecte de l'aparcament i ha proposat destinar-los, entre altres coses, a plantar els 3.000 arbres que, segons ERC, falten a la ciutat. "Ens sembla que és un tema de voluntat política, i aquest govern sembla que no la té", ha afegit.
Marc Armengol, del PSC, ha qüestionat que es destinin prop de 13 milions d'euros a unes 180 places noves "en plena zona de baixes emissions". "Votem una manera d'entendre la ciutat, una ciutat que planifica abans d'invertir, que escolta abans de decidir i que pensa en les pròximes generacions abans que en les pròximes eleccions", ha conclòs.
Duque, que ha demanat diverses vegades poder parlar sense interrupcions, ha recordat el que va dir quan es va debatre l'aparcament: "No em semblava la pitjor idea per a un lloc on ja hi havia un pàrquing". El tinent d'alcalde ha defensat que el bosc al parc dels Catalans no aturaria "el projecte del pàrquing, que és el que vostès legítimament volen", però l'ha considerat "una bona notícia".
En l'últim torn, Beltran ha demanat disculpes per haver-se posat nerviós i ho ha atribuït a la preocupació pels comerços del portal de Sant Roc, com una botiga de menjar preparat, una òptica o una cafeteria, que tindran una tanca d'obres al davant: "Aquesta gent patirà una obra bestial".