Terrassa presenta el cens oficial de les riuades del 62 : "Darrere les xifres hi ha persones que en poques hores ho van perdre tot"

A la mateixa hora que va començar la riuada, aquell 25 de setembre 1962, l’atri de l’Ajuntament ha acollit aquest dijous l’acte institucional en què es va presentar oficialment el cens de víctimes mortals documentades. El treball reconeix un total de 189 persones identificades i 69 desaparegudes entre Terrassa i les Fonts.
Un dels moments més solemnes de la vetllada ha estat la lectura pública de cadascun dels noms de la llista per part del tinent d’alcalde Noel Duque i la presidenta de l’entitat de desapareguts, Ana Martínez, mentre les identitats quedaven marcades en els llençols instal·lats a la seu consistorial per a la memòria de tota la ciutadania.
Durant la seva intervenció, l’alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància de fer públiques aquestes dades a través del portal municipal. “La publicació d’aquestes dades representa un exercici de transparència, memòria i rigor històric que li devíem a la ciutat i a totes les famílies tocades per la riuada”, ha afirmat. Ballart ha recordat que la tasca respon als compromisos del Ple de la Dignitat de 2024 i ha confirmat la jornada de treball del pròxim 8 d’octubre a l’Arxiu Històric per atendre familiars, facilitar noves consultes i recollir testimonis que permetin continuar avançant en la recerca.
Per la seva banda, la secretària de l’Associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962, Susana Escalera, ha reivindicat l’impacte humà d’aquest recompte. “Hem de pensar que darrere de les xifres de morts i desapareguts parlem de persones que en poques hores ho van perdre tot”, ha recordat. Escalera ha valorat positivament la fita de l’estudi: “Posar noms i cognoms a les xifres i intentar que ningú quedi fora del recompte és per a nosaltres un gran acte de reparació i dignitat”.
L’acte ha clos amb l’actuació musical del Cor Montserrat i un sentit minut de silenci.