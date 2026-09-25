Doble cita per a Minyons de Terrassa: visiten Calella i preparen grans castells per la Mercè

Els Minyons de Terrassa inicien aquest cap de setmana el tram de tardor de la temporada castellera amb la mirada posada al pati de Cal Reig. Després d'haver consolidat el seu nivell a principis de setembre durant la Festa Major de Sabadell, la formació malva es planteja fites de màxima complexitat per a la Diada Històrica de la Mercè. Entre les opcions que l'equip tècnic té sobre la taula figuren estructures de màxima exigència com el 5 de 9 amb folre, el pilar de 8 amb folre i manilles o el 2 de 9 amb folre i manilles.
Aquest divendres, 25 de setembre, a la nit té lloc la cita clau del cap de setmana a la seu de la colla: un assaig decisiu de 20 a 23.59 hores on es posaran a prova les estructures i es mesurarà el suport de la massa social. Malgrat la voluntat d'apostar per grans construccions, la direcció tècnica ha remarcat la necessitat d'actuar amb prudència i avaluar el rendiment de les proves abans de tancar el cartell definitiu. La decisió final no s'anunciarà fins a l'últim moment, segons el veredicte que ofereixi el pati d'assaig.
Ambició continguda a la plaça de Sant Jaume
La cita de diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona compta amb una pauta d'exigència elevada i una important càrrega simbòlica. Es tracta de la 39a participació dels terrassencs a les festes de la patrona barcelonina, un escenari on fa deu anys la colla va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles, l'únic castell de deu pisos completat a la capital catalana.
Respecte a les possibilitats de diumenge, des de la direcció tècnica es manté una postura de cautela operativa: "A Cal Reig s'està assajant al màxim nivell i amb gran intensitat per posar a punt els grans reptes de la temporada, però els assajos manen". A més, l'entitat ha remarcat que "no vol avançar escenaris ni precipitar anuncis; es vol assajar al màxim nivell en els darrers assajos d’aquesta setmana i avaluar amb rigor les sensacions".
En el cas de completar el 2 de 9 amb folre i manilles, la formació egarenca assoliria el seu 80è castell d'aquesta estructura descarregat en la seva història, ampliant a 15 la ratxa consecutiva de torres de nou completades des de l'agost de 2023. Per la seva banda, el pilar de 8 amb folre i manilles representa un repte especialment complex, ja que els malves no el descarreguen des de novembre de 2019 i mai no l'han completat en el marc de la Mercè.
Doble cita per obrir el tram de tardor
Abans de l'actuació de diumenge a Barcelona, els Minyons obriran el cap de setmana el dissabte a la Festa Major de Calella. En aquesta plaça, on compartiran actuació amb la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i els Castellers de Cornellà, la intenció de la colla és rodar castells de la gamma alta de vuit i de nou pisos per agafar ritme de cara a la jornada posterior.