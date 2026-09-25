Una banda terrassenca denuncia un atac catalanòfob en un concert a Osca: "Ens van insultar pel simple fet de cantar en català"

La banda de versions egarenca Dalton Bang —coneguda per les seves actuacions festives i per ser el grup on es va donar a conèixer Miki Núñez— ha trencat el silenci després de patir un greu episodi d'intolerància durant un concert a la localitat de Montsó (Osca).
Segons ha explicat la mateixa formació a través d'un comunicat difós a les xarxes socials, els fets van tenir lloc la setmana passada quan, en ple espectacle, van interpretar la coneguda cançó "Boig per tu" de Sau. En aquell instant, un sector del públic va reaccionar de forma agressiva i hostil.
"Callar no és l'opció!"
Els integrants de la banda de Terrassa han volgut fer públic el cas per denunciar l'hostilitat que van viure a l'escenari: "Vam començar a rebre xiulets, insults, amenaces i fins i tot llançaments d'objectes pel simple fet de cantar en català", han denunciat al seu comunicat, on remarquen que no pensen restar en silenci davant d'aquests fets.
Des del grup han subratllat la incredulitat davant d'aquesta reacció, ja que no és la primera vegada que actuen a la Franja de Ponent i a l'Aragó: "Fa dos anys vam tocar al mateix espai de Montsó i mai havíem rebut aquest tipus d'atac per cantar en català", han afirmat.
Un crit d'alerta per als espais de festa
Davant d'aquest atac catalanòfob, el grup egarenc ha fet una crida a tot el sector musical i al públic en general per no permetre que les actituds d'odi s'instal·lin als espais de lleure: "Des de Dalton Bang rebutgem i denunciem les violències presents als espais d'oci i de festa, i convidem a tothom —grups, organitzacions i públic en general— a assenyalar-les i a no tolerar aquestes actituds", manifesten.
Així mateix, la formació terrassenca ha volgut destacar el suport rebut per la majoria dels assistents i pels encarregats de l'esdeveniment, que es van posicionar al seu costat: "Volem agrair al públic i a l'organització que van fer costat a la nostra decisió i la van aplaudir".
La banda conclou el seu missatge amb un lema rotund contra la intolerància: "Per això, diem prou!".