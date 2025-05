El ple de Terrassa debat aquest divendres l’expedient sancionador a Vox i l’ampliació de la ZBE

El ple de l'Ajuntament de Terrassa es reunirà aquest divendres en sessió ordinària. Un dels punts destacats de l'ordre del dia serà la possible incoació d'un expedient sancionador contra els regidors de Vox després de l'incident ocorregut en el plenari d'abril, quan van ser expulsats per portar una samarreta considerada ofensiva contra l'alcalde. Els grups municipals hauran de decidir si s’inicia aquesta acció disciplinària contra els tres regidors "com a presumptes responsables d'una vulneració dels valors i principis continguts al Codi Ètic i de qualitat institucional, i al Reglament Orgànic Municipal (ROM)".

A més, el ple abordarà l’ampliació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) fins a l’avinguda d’Àngel Sallent. Aquesta ampliació forma part de les modificacions significatives de l'ordenança de la ZBE, que es va aprovar inicialment l'octubre de l'any passat.

La sessió també inclourà diverses intervencions ciutadanes, com la proposta presentada per la terrassenca Lídia Freixa pel dret a la pensió de viduïtat de les parelles estables no casades i la dels representants de dues escoles de Terrassa a través de la iniciativa de l'Observatori de Drets Socials que busca posar l'infant com a subjecte de drets a la ciutat.

Pel que fa a les mocions dels grups, es debatran diversos temes: una resolució d’alcaldia per a l’atorgament de subvencions a ONGs; una proposta del PSC per reduir les desigualtats entre barris; les d’ERC en suport al Pacte Nacional per la Llengua, la biodiversitat i el benestar animal; així com una resolució del PP per a la detecció de possibles fraus al padró, entre d’altres.

La sessió, que es preveu intensa, començarà a les 9.30 hores a sala de plens i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.