El Robotfest de Terrassa és un èxit: "Estem vivint el futur ja"

El primer “Robotfest” de Terrassa ha esdevningut un èxit total aquest matí, a la plaça del progrés. Una prova pilot que ha reunit 22 centres educatius de la ciutat per mostrar projectes de robòtica educativa i pensament computacional, posant en valor el català com a llengua també present en els entorns tecnològics.

“La robòtica és un àmbit que es treballa a les escoles des de fa molts anys, però ara ja té un punt curricular que, per tant, la fa imprescindible”, explicava Anna Rialp, directora del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i coordinadora del Servei Educatiu de la Generalitat de Catalunya, valorant la importància de la jornada.

285 alumnes d’educació infantil fins a secundària i, fins i tot, batxillerat, exposaven projectes de robòtica i tecnologia desenvolupats al llarg del curs a les seves respectives escoles, amb la maquinària dotada per part d’Educació. El “kit” de la qüestió era que els projectes, no tan sols eren exposats, també havien de ser explicats. “Posem l’objectiu en la robòtica escolar, el pensament computacional i en el desenvolupament de competències digitals i lingüístiques”, apuntava Ximo Altur, referent digital del Servei Educatiu del CRP, i la directora hi afegia que es feia “sense oblidar la importància de l’ús funcional de la llengua catalana”.

Els alumnes de quart de primària de l’Escola Roser Capdevila presentaven, per exemple, uns prototips mòbils de lego. “Es interessant perquè és el futur, ho estem vivint ja. Estem preparant els infants per feines que potser encara no existeixen que podrien relacionar-se amb la robòtica i el pensament computacional”, relatava Joan Micó, mestre de suport dels petits. Era el primer curs que l’escola desenvolupava robòtica, i al centre han quedat impressionats amb els coneixements assolits pels infants en termes de construcció i de programació.

L’espai també comptava amb projectes d’estudiants més grans com el Treball de Recerca de la Iman El Garrab, de l'Enxaneta: un prototip d’un exoesquelet de rehabilitació per a la mà per casos d’ictus. A partir d’un guant, acomodacions 3D, diversos microxips i connexions, i la teràpia de mirall, projecta estímuls i sensibilitat cap a la mà afectada.

L`Iman El Garrab, amb el seu TdR de l`exoesquelet de rehabilitació per a la mà



Tot l’esdeveniment va rebre una cobertura audiovisual en directe per part de l’alumnat de l’ESC Sant Llorenç del Munt, a través del seu projecte StlloTV. Molts alumnes i fins i tot, docents d’altres centres, quedaven captivats pel desplegament de mitjans d’aquesta escola, amb una càmera, un monitor i un croma que conformaven tot un plató audiovisual. Allà, els alumnes entrevistaven als participants de la jornada interessant-se pels projectes que més els cridaven l’atenció.

No era un projecte amb robòtica, però sí que combinava la innovació i la tecnologia amb una altra de les raons del “Robotfest”: “Un dels grans pilars del projecte és promoure l’ús del català. Els alumnes fan tot un treball previ de preparació, i tot, al final, per promoure l’ús del català. Tots tenen moltes ganes de participar”, explicava l’Àlex Navarro, coordinador digital de l’escola.

L`Escola Sant Llorenç del Munt, amb el seu projecte StlloTV, al Robotfest

Nebridi Aróztegui

L'èxit de la jornada rau en que “hem situat Terrassa en el mapa de la robòtica de Catalunya”. Així ho asseguraven els Rialp i Altur, explicant que havien rebut peticions personals de centres de Rubí i de Sabadell per a desenvolupar-hi projectes semblants. Ara per ara, el CRP ja pensa en la segona edició del Robotfest a Terrassa, amb un nombre més elevat de centres educatius després de l'interès aixecat aquest matí.