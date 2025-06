El Rocío torna a Terrassa per omplir Can Petit de religiositat popular

Des de fa setmanes, una mar de sostres provisionals pobla el descampat de Can Petit que la Romería del Rocío ha convertit en casa seva. Tot està preparat per a la 52a edició del Rocío a Catalunya, la vuitena que se celebra de manera consecutiva a Terrassa. Aquest esdeveniment de religiositat popular, organitzat per la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), reunirà milers de persones a partir d’aquest dijous i fins dilluns vinent.

A Can Petit hi ha més de cent carpes i tendes de campanya. Aquest dijous, 5 de juny, a les 19 hores, s’iniciarà el Rocío amb una missa a l’església de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès, oficiada pel seu rector, mossèn Juan Carlos Montserrat, a la qual seguirà el trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Rocío fins a la capella habilitada al recinte de Can Petit, on arribarà al vespre. Les diverses germandats, que enguany seran 23, arribaran al seu destí esglaonadament entre aquest dijous a la tarda i dissabte al migdia.

Darrers preparatius de l`esdeveniment a Can Petit

Alberto Tallón

En aquesta edició, les germandats participants són les següents: Santa Coloma de Gramenet, los Romeros de Barcelona, Pineda de Mar, l’Hospitalet de Llobregat, Rocieros de Carmona de l’Hospitalet de Llobregat, Pastora Almonteña de l’Hospitalet, Virgen de la Rocina de Sant Adrià del Besós, las Marismas, Cerdanyola del Vallès, Los Varales, Mataró, Pastorcillo Divino de l’Hospitalet, San Rafael Arcángel, Santo Ángel de Barcelona, Rubí, Badía del Vallès, la Blanca Paloma de Maçanet, Divina Pastora de Mataró, Pastora del Alba de Sant Adrià del Besós, Terrassa, la Pau, Badalona i Santa Maria de Las Arenas de Terrassa. Els romers seran rebuts per Juan Carlos Montserrat, pel president de la FECAC, Daniel Salinero, i aurotitats i membres de la junta de la federació.

Desfilada

Dissabte, a les 18 hores, desfilaran per la capella per presentar els seus respectes a la Mare de Déu, amb els seus simpecats, vares i altres ornaments. Diumenge de Pentecosta, a les 10 hores, Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, oficiarà la missa pontifical, en la qual cantarà el cor de l'Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Badia del Vallès.

A les 00.00 hores se celebrarà el tradicional Rosari de l’Aurora, amb tot el recinte apagat i l’única llum que ofereixen les torxes i veles dels romers que, encapçalats pels seus simpecats, desfilaran davant l’altar. L’oració de les diverses estacions del rosari anirà a càrrec del rector de Juan Carlos Montserrat. A la 1.30 de dilluns es realitzarà la processó, durant la qual la imatge visitarà totes i cadascuna de les germandats. I a les 9.30, la missa de l’Alba, cantada pel cor de l'Hermandad Nuestra Señora del Rocío Los Romeros de Barcelona.

El cartell d'aquesta edició és obra de Noelia Hormigo, de 27 anys, membre del Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallès.