Fruites i Verdures Llúcia, botiga centenària: “En qüestió de minuts, anys de feina van quedar reduïts a cendres”

L’any 1925, dos masovers de Can Guitard (les Fonts) van decidir emprendre la seva aventura de vendre els fruits de la seva pròpia terra. Eren en Prudenci i la Balbina, que tres cops per setmana baixaven fins a la Plaça Vella per oferir els seus productes. Amb el temps, van fer un pas decisiu: adquirir una paradeta al nou Mercat de la Independència. Sense saber-ho, posaven la primera pedra d’una parada que avui forma part de la memòria comercial de la ciutat.
La seva filla, la Llúcia, i el seu marit, en Miquel, van agafar el relleu “amb molta feina i molt sacrifici”, explica la propietària actual, Glòria Navarro. Amb ells, el negoci va créixer i la parada va adoptar el nom de Fruites i Verdures Llúcia. En Miquel viatjava en tren a Barcelona per comprar gènere i deixar les comandes pagades perquè després un transportista les portés fins al mercat.
La tercera generació va arribar amb la Mari Carme, mare de la Glòria, que va començar ajudant amb només 11 anys. “Plorava perquè volia anar a l’escola, però amb el temps va plorar perquè no volia deixar la botiga”, recorda. Juntament amb el seu marit, en Vicenç, van viure les dècades de més activitat: la parada es va ampliar i es va guanyar el sobrenom de “La Boutique de la Fruita”.
En aquell ambient, la Glòria va entendre que aquell seria el seu camí. Representa la quarta generació i lidera el negoci amb el suport de la família i el seu equip. La propietària agraeix “el gran treball” de la seva dependenta, la Raquel, i destaca la feina que fan l’Àlex i el Sergi, que també formen part de l’equip. La botiga treballa amb productes frescos i de temporada, col·laborant amb pagesos de proximitat i adaptant-se als nous hàbits amb productes preparats per consumir.
Quan tot es va cremar
El moment més dur va arribar l’octubre del 2017, quan un incendi provocat per un curt-circuit va arrasar completament la parada. “En qüestió de minuts, anys de feina i il·lusió van quedar reduïts a cendres”, expressa Glòria Navarro. Però aquell cop també va revelar la força de la comunitat: companys del mercat, clients i veïns van bolcar-se per ajudar-los. L’objectiu era reobrir per Nadal. I ho van aconseguir. Aquell desembre, entre emoció i gratitud, la parada va tornar a aixecar la persiana. “Cada peça de fruita col·locada era un petit triomf”, diu la propietària.
Avui, un segle després dels seus inicis, Fruites i Verdures Llúcia continua viva, fidel a l’origen i amb la mirada posada en el futur.