Fruites i Verdures Llúcia, botiga centenària: “En qüestió de minuts, anys de feina van quedar reduïts a cendres”

Aquesta parada històrica del Mercat de la Independència combina tradició, proximitat i qualitat des del 1925. El moment més dur va arribar l'octubre del 2017, quan un incendi va arrasar la botiga

  • La propietària de Fruites i Verdures Llúcia, Glòria Navarro, juntament amb la dependenta, la Raquel -
  • Fruites i Verdures Llúcia
  • Fotografia històrica de Fruites i Verdures Llúcia

Publicat el 28 de febrer de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 28 de febrer de 2026 a les 16:03

L’any 1925, dos masovers de Can Guitard (les Fonts) van decidir emprendre la seva aventura de vendre els fruits de la seva pròpia terra. Eren en Prudenci i la Balbina, que tres cops per setmana baixaven fins a la Plaça Vella per oferir els seus productes. Amb el temps, van fer un pas decisiu: adquirir una paradeta al nou Mercat de la Independència. Sense saber-ho, posaven la primera pedra d’una parada que avui forma part de la memòria comercial de la ciutat.

La seva filla, la Llúcia, i el seu marit, en Miquel, van agafar el relleu “amb molta feina i molt sacrifici”, explica la propietària actual, Glòria Navarro. Amb ells, el negoci va créixer i la parada va adoptar el nom de Fruites i Verdures Llúcia. En Miquel viatjava en tren a Barcelona per comprar gènere i deixar les comandes pagades perquè després un transportista les portés fins al mercat. 

 

  • Fotografia històrica de Fruites i Verdures Llúcia

La tercera generació va arribar amb la Mari Carme, mare de la Glòria, que va començar ajudant amb només 11 anys. “Plorava perquè volia anar a l’escola, però amb el temps va plorar perquè no volia deixar la botiga”, recorda. Juntament amb el seu marit, en Vicenç, van viure les dècades de més activitat: la parada es va ampliar i es va guanyar el sobrenom de “La Boutique de la Fruita”.

En aquell ambient, la Glòria va entendre que aquell seria el seu camí. Representa la quarta generació i lidera el negoci amb el suport de la família i el seu equip. La propietària agraeix “el gran treball” de la seva dependenta, la Raquel, i destaca la feina que fan l’Àlex i el Sergi, que també formen part de l’equip. La botiga treballa amb productes frescos i de temporada, col·laborant amb pagesos de proximitat i adaptant-se als nous hàbits amb productes preparats per consumir.

 

  • Fruites i Verdures Llúcia

Quan tot es va cremar

El moment més dur va arribar l’octubre del 2017, quan un incendi provocat per un curt-circuit va arrasar completament la parada. “En qüestió de minuts, anys de feina i il·lusió van quedar reduïts a cendres”, expressa Glòria Navarro. Però aquell cop també va revelar la força de la comunitat: companys del mercat, clients i veïns van bolcar-se per ajudar-los. L’objectiu era reobrir per Nadal. I ho van aconseguir. Aquell desembre, entre emoció i gratitud, la parada va tornar a aixecar la persiana. “Cada peça de fruita col·locada era un petit triomf”, diu la propietària.

Avui, un segle després dels seus inicis, Fruites i Verdures Llúcia continua viva, fidel a l’origen i amb la mirada posada en el futur.

