El talent de Terrassa revoluciona el sector agrícola: la UPC presenta 13 solucions per convertir residus en riquesa

Terrassa es convertirà el proper dijous 5 de març en l'epicentre de la tecnologia agroalimentària del país. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa (ESEIAAT) acollirà la presentació de tretze projectes punters que busquen transformar radicalment la manera com entenem la producció agrícola i la gestió de residus a través de la innovació i la recerca aplicada.
La jornada, titulada "Nous productes d’alt valor afegit a partir dels subproductes i coproductes agroalimentaris: De la recerca al mercat", està organitzada per Agrotech-UPC. El pes de les facultats terrassenques en aquesta recerca és indiscutible, ja que nou dels tretze projectes que s'exposaran han estat gestats directament als laboratoris de l'ESEIAAT i de l'INTEXTER, l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial, ambdós amb seu al campus local de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L'objectiu de la trobada no és només acadèmic, sinó estrictament pràctic i empresarial. Es busca connectar la recerca universitària amb el teixit industrial i els inversors per fer realitat solucions de bioeconomia circular que ja tenen un potencial real d'aplicació industrial. Entre les propostes més sorprenents que es podran veure a la Sala d'Actes de l'escola, hi destaquen panells aïllants fets amb residus de cànem, morters sostenibles creats amb oli vegetal, biomaterials per a packaging i sistemes per al tractament d’aigües.
La tecnologia presentada també toca sectors com la moda, amb l'obtenció de fibres de cànem sostenibles i colorants naturals extrets de residus de l'oliva i el vi, o l'alimentació intel·ligent, amb la creació d'embolcalls comestibles i recobriments de nanocel·lulosa. Així mateix, s'exploraran aplicacions de la Intel·ligència Artificial per calcular l'absorció de diòxid de carboni a les finques rurals i sistemes simbiòtics que uneixen l'arquitectura dels edificis amb els cultius.
Segons explica Anna Gras, delegada del rector per Agrotech-UPC, en el marc de la bioeconomia circular, la valorització de subproductes agrícoles representa una oportunitat estratègica per avançar cap a models productius més sostenibles, eficients i competitius. Gras subratlla que la transformació d’aquests recursos en nous productes permet reduir residus significativament, crear noves cadenes de valor i reforçar la col·laboració necessària entre el món de la recerca i el teixit empresarial.
La jornada, que tindrà lloc de dos quarts de deu del matí fins a la una del migdia al carrer de Colom, inclourà presentacions tècniques, una taula rodona amb empreses que ja apliquen aquestes col·laboracions i un espai de networking dissenyat per facilitar que els inversors i les companyies del sector puguin tancar acords de col·laboració futurs.