Cafès Prats Mercader, botiga de barri: "Les tres generacions hem passat per totes les fases del negoci”

Quan una empresa familiar arriba a la tercera generació, és perquè hi ha alguna cosa que s’ha fet bé durant molts anys. Cafès Prats Mercader, que va ser fundat l’any 1958 per Josep Prats, ha convertit el torrat artesanal en el seu segell d’identitat i ha consolidat un llegat familiar que avui continua escrivint la seva història amb l’arribada d’Oriol Rodó, net del fundador.
Els orígens de l’empresa, però, no estaven lligats al cafè. Abans de dedicar-s’hi, Josep Prats torrava ametlles en un magatzem situat al mateix emplaçament. Aquell torrador va obrir-li una nova oportunitat quan, en una època en què la comercialització del cafè estava regulada per l’Estat, va conèixer una persona que el va animar a entrar en aquest sector. Primer venia el producte a “colmados” i altres botigues, però amb els anys va començar la distribució a bars i restaurants i va habilitar un espai de venda físic.
La segona generació va arribar el 1984 amb la incorporació de Marta Prats i el seu germà Josep, tot i que el relleu definitiu no es va formalitzar fins al 2004, després de la mort del fundador. “L’avi va traspassar als 69 anys. Fins aleshores, ell estava jubilat i no es dedicava 100% al negoci, però hi venia per aquí”, recorda l’Oriol. Ara és ell qui, des de l’1 de juny, ha assumit el relleu de la botiga al costat de la seva mare. “Això ho he mamat de petit”, diu, afegint que “durant les vacances sempre hi érem aquí i tots hem passat per totes les fases del negoci”.
Un dels canvis més importants va arribar el 2014, amb una reforma integral que va modernitzar l’establiment. La botiga i el magatzem van intercanviar els espais i l’entrada es va traslladar del carrer del Comte Borrell al carrer de Galileu, guanyant visibilitat sense moure’s del mateix edifici. Avui, Cafès Prats Mercader continua torrant artesanalment el cafè a les seves instal·lacions. Des d’allà mantenen un catàleg on triomfen les barreges “natural i extra” heretades de l’avi, a més de varietats de Kenya, Colòmbia Brasil o Costa Rica, cuidant un torrat lent sense additius.
Malgrat l’aparició de nous competidors i l’evolució dels hàbits de consum, la fidelitat de la clientela continua sent una de les grans fortaleses del negoci. “Hi ha molta empresa nova, però no poden comprar la nostra història”, expressa l’Oriol. Una història que també passa de generació a generació entre els clients. Marta Prats explica que encara avui hi ha persones que entren a la botiga i li diuen: “Aquí hi havia vingut amb el meu avi quan era petita”.