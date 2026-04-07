Els cotxes de fora col·lapsen el Pla del Bonaire: "Aparquen on volen, fins i tot a la vorera"

Els carrers del Pla del Bonaire s’han convertit, de dilluns a divendres, en un gran aparcament d’enllaç gratuït per a desenes d’usuaris que diàriament agafen el tren a l’estació de Nacions Unides de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Aquesta saturació, que els veïns denuncien des de fa temps, s’ha agreujat recentment per un efecte dòmino: la implantació, el febrer passat, de la nova zona blava a l’avinguda del Parlament, al barri veí de Can Roca. Els conductors que abans hi estacionaven ara es desplacen uns carrers més enllà per evitar pagar, fet que comporta noves tensions d’aparcament.
La paradoxa del pàrquing d’FGC
Aquest afany per aparcar de franc topa amb la situació de l’estació de Nacions Unides. El recinte disposa d’un aparcament soterrat de gairebé 200 places que, històricament, ha registrat una manca d’usuaris flagrant. Davant aquest escenari, l’Ajuntament va reclamar fa un any per carta a FGC noves mesures per potenciar-ne l’ús. Mentrestant, el president de l’Associació de Veïns del Pla del Bonaire, Luis Cayetano García, apunta que molts joves de poblacions pròximes que es desplacen en tren a universitats com ara la UAB prefereixen aparcar al carrer per estalviar-se la quota mensual d’aquesta instal·lació i destinar els diners a altres despeses personals.
A la pràctica, aquesta dinàmica es tradueix en una saturació diària de l’espai públic i en infraccions habituals. El representant veïnal lamenta l’actitud d’alguns conductors i explica que “baixen de poblacions com Matadepera, alguns en microcotxes d’aquests que no necessiten carnet, i aparquen on volen, fins i tot damunt la vorera”. Davant alguns conductors que no respecten les normes d’aparcament i deixen els vehicles mal posats, de manera que desaprofiten l’espai, els mateixos residents han pres la iniciativa de deixar pasquins informatius als parabrises per recriminar-los el mal estacionament. “No som policies, però som veïns que volem que, si poden aparcar quatre cotxes, que no n’aparquin dos malament”, assenyala Cayetano.
La pressió viària diürna xoca de ple amb la imatge que ofereix el barri fora de l’horari laboral i acadèmic. Segons detalla el representant de l’associació de veïns del Pla del Bonaire, a partir de les 20 hores o durant els caps de setmana, “hi ha aparcament per rebentar”. Aquesta fluctuació demostra que la manca de lloc per estacionar prové gairebé totalment de l’arribada de vehicles de fora, malgrat que des de l’entitat també reconeix que actualment hi ha molts habitatges al barri que disposen de més d’un vehicle per família.
La situació ha arribat a un punt d’esgotament per als residents, que reclamen solucions estructurals més enllà de les multes puntuals. Luis Cayetano García explica que, tot i que la policia es desplaça a la zona i sanciona els cotxes mal aparcats, la mesura resulta insuficient davant el volum diari d’infractors. El president veïnal admet que comprèn la posició del consistori i la impossibilitat de “sancionar quaranta cotxes” cada dia, però alerta de la fatiga que suposa per al veïnat haver de conviure diàriament amb aquest incivisme viari.
Mesures pal·liatives
Per intentar posar ordre, l’Ajuntament ha delimitat amb pintura blanca les places d’estacionament en alguns carrers per evitar que s’aparqui malament. Tot i això, l’entitat veïnal avisa que el problema de fons persisteix: “No és que no estiguem contents, tenim reunions regulars amb l’Ajuntament i la Policia Municipal, però hi ha aquesta problemàtica”.
Des de l’oposició, el regidor del PSC Javier García opina que la manca d’aparcament “és un problema de totes les ciutats i barris”. Ara bé, qualifica la zona blava de l’avinguda del Parlament, a Can Roca, d’”una mesura més recaptatòria que no pas que busqués la rotació de vehicles”. García recorda que es va justificar per dinamitzar un comerç que, en aquest punt, és sobretot hostaleria i opera fora de l’horari de pagament i lamenta que no es parlés amb tots els veïns, fet que ja va obligar el govern a rectificar d’urgència per habilitar places de zona exprés.
García proposa urbanitzar temporalment l’espai buit de l’avinguda de la Lacetània, a tocar de la B-40, per donar oxigen a Can Roca i al Pla del Bonaire. “És una actuació immediata que es podria aplicar ja, però no veiem que el govern tingui intenció de fer-ho”, recrimina. El PSC recorda que ha instat diverses vegades l’Ajuntament a cercar terrenys dissuasius, i que en aquest cas podria ser una alternativa temporal a l’espera d’un projecte a llarg termini, com el futur aparcament de la zona esportiva.
El “turisme de deixalles” es cronifica
A banda de l’aparcament, el Pla del Bonaire arrossega una altra problemàtica de fa temps: els abocaments d’escombraries de Matadepera per saltar-se el porta a porta. Tot i que la vigilància policial i dels inspectors n’ha reduït el volum, la pràctica no s’ha erradicat. Luis Cayetano García confirma que ja no s’arriba als desbordaments inicials, però alerta que el fenomen persisteix. “Ara ho fan d’una manera més furtiva. Abans era molt descarat i en ple dia”, explica el líder veïnal. Per evitar que el conflicte caigui en l’oblit i es continuí alerta, els blocs afectats mantenen les pancartes de protesta als balcons.