Terrassa bolca les seves escoles en la candidatura de la Seu d’Ègara a la UNESCO

La Seu d’Ègara no és només un testimoni mut de 2.500 anys d’història; és un espai viu que el pròxim 16 d'abril es convertirà en l'aula més gran de Terrassa. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha presentat aquest matí la 5a edició del programa "L’Escola amb la Seu d’Ègara", una iniciativa estratègica per apropar el monument als més joves i sumar forces de cara a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO.
L'edició d'enguany és la més multitudinària fins ara: 18 escoles participants (sis més que l'any passat) que han treballat durant tot el curs per convertir-se en ambaixadors del patrimoni terrassenc. L’acte ha comptat també amb la intervenció de representants de les escoles i s'ha desvelat el cartell oficial, obra de Laia Montenegro, alumna de 4t d’ESO del Vedruna Vall, que fusiona conceptualment l'escola amb l'arquitectura de les esglésies.
L'èxit d'aquesta cinquena edició del programa és reflex del compromís del teixit educatiu de la ciutat, amb una participació rècord que engloba un total de divuit centres. Les escoles que fan possible aquest projecte són la Tecnos Escola Cooperativa, Vedruna Vall Terrassa, l'escola El Vapor, l'escola Enxaneta, l'Escola Pia, l'escola Àndersen, l'escola Sant Llorenç del Munt, l'escola Serra de l’Obac, l'escola Bisbat d’Ègara, l'escola Lanaspa Giralt, l'escola Ramon y Cajal, l'escola Santa Teresa de Jesús, l'escola La Roda, l'escola Ramon Pont, l'escola Sant Josep, l'escola l’Avet, l'escola Marià Galí i Guix i el Col·legi Maria Auxiliadora – Salesianes. Totes elles han treballat braç a braç amb el Museu de Terrassa per convertir els seus alumnes en els millors ambaixadors de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La jornada central serà un desplegament de talent escolar repartit per tot el recinte. Aquestes són les activitats principals confirmades:
Música a la Parròquia de Sant Pere
L'acústica mil·lenària de Sant Pere serà l'escenari de dos grans moments musicals:
- 09.45 hores: L'escola Santa Teresa de Jesús (6è de primària) oferirà un recorregut pel patrimoni musical amb peces de The Greatest Showman, Les Choristes i El Petit Príncep.
- 10 hores: L'alumnat de 4t de l'escola Serra de l’Obac interpretarà fragments de "L’últim rellotge", del projecte Cantània 2026.
Història viva i visites teatralitzades
Diferents punts del conjunt seran explicats pels mateixos alumnes, convertits en guies d'excepció:
- El Pont de Sant Pere: L'escola Ramon Pont (4t de primària) realitzarà visites teatralitzades en tres passis (09:45, 10:15 i 10:45 h).
- Les Esglésies: A partir de les 10 hores, l'alumnat de 3r de l'escola Enxaneta explicarà la història del conjunt monumental a través del teatre.
Danses i cultura popular
A partir de les 11 hores, la plaça del Rector Homs es convertirà en un esbart dansaire escolar:
- Patatuf: Interpretat per 1r de primària de l'Escola Pia i el col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes).
- L’Estapera: A càrrec de 4t de l'escola El Vapor, Sant Llorenç del Munt i l'alumnat de 3r i 4t de l'escola l’Avet.
- Ball de Bastons (Virolet Sant Pere): Amb l'escola Bisbat d’Ègara (3r) i l'escola Lanaspa Giralt (1r).
- Ball de cascavells: Per l'alumnat de 4t de l'escola El Vapor.
- Polca d’Ours i Ball de Diables: Protagonitzats per la Tecnos Escola Cooperativa (3r i i4).
- Sardanes: L'escola Andersen tancarà amb un repertori que inclou Galop Circum, Sarda Machiato i la Santa Espina.
Tallers, artesania i instal·lacions
Durant tot el matí (des de les 09.30 hores), el recinte bullirà amb activitat creativa:
- Cooperatives d'artesania: L'alumnat de 5è de Sant Llorenç del Munt, Marià Galí i 1r d'ESO de la Tecnos vendran productes inspirats en la Seu.
- Creativitat: Tallers de "Cordes per a respirar" i mandales (Escola Sant Josep) i el taller de Mail Art (1r de Batxillerat del Vedruna Vall).
- Instal·lacions artístiques: Es podran visitar durant tot el dia "La catifa de Sant Miquel" (Serra de l’Obac) i la mostra "Les relíquies perdudes de la Seu d’Ègara" (Escola La Roda).
L'exposició: un mes per gaudir del treball escolar
Per a aquells que no puguin assistir a la jornada o vulguin aprofundir en el treball acadèmic, el Museu de Terrassa organitza una exposició que recollirà tot el procés. Es podrà visitar, del 6 de maig al 6 de juny, de dimarts a dissabte (10-13 h i 16-19 h) i diumenges (11-14 h), al Castell Cartoixa de Vallparadís.
Amb aquesta iniciativa, Terrassa compleix amb les directrius de la UNESCO de fomentar el respecte al patrimoni a través de l'educació, assegurant que la candidatura de la Seu d'Ègara tingui el suport més important de tots, el dels terrassencs.