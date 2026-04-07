Terrassa rebrà més de 3 milions d'euros per a 34 dels seus centres educatius

Terrassa serà una de les ciutats més beneficiades pel nou fons extraordinari de 100 milions d’euros anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, destinat a la millora i rehabilitació d’equipaments educatius. Segons el Departament d’Educació, a la ciutat hi ha 34 centres susceptibles d’actuació, amb una inversió potencial que podria superar els 3 milions d’euros.
Aquesta xifra situa Terrassa com al municipi amb més volum d’intervencions previstes, per sobre d’altres ciutats com l’Hospitalet (28 centres potencials) o Sabadell (27). Els centres inclosos en aquest pla són escoles de Primària i Instituts-Escola construïts o rehabilitats íntegrament abans del 2007 i que no depenen d’Infraestructures.cat.
Tot i això, no tots aquests equipaments hauran de ser necessàriament reformats. Serà l’Ajuntament qui decidirà quins centres requereixen actuacions prioritàries, en funció de l’estat de les instal·lacions i de les inversions ja realitzades en els darrers anys. La inversió es canalitzarà a través del denominat Fons Actualitza Escoles, que es desplegarà entre els anys 2026 i 2028.
Modernitzar escoles envellides
El fons, que s’aprovarà en el marc del Consell Executiu, té com a objectiu modernitzar el parc escolar català, una part del qual presenta un notable envelliment, segons recollia el president Salvador Illa a través de les seves xarxes socials. De fet, relata que més d’un 25% de les escoles del país es van construir abans del 1960, fet que implica mancances en confort, seguretat i adaptació pedagògica.
Segons Illa, la mesura ha de permetre “fer escoles més segures, més còmodes i més adaptades als nens i les nenes”, amb actuacions que inclouran reformes estructurals, rehabilitacions i millores d’instal·lacions. El pla es desplegarà de manera coordinada entre la Generalitat i els ajuntaments i podria arribar fins a 723 municipis d’arreu de Catalunya.
Aquest nou paquet d’inversió s’emmarca en el Decret llei 3/2026, aprovat en el context de la pròrroga pressupostària, i continua la tendència a l’alça en la inversió en infraestructures educatives. Després d’una dècada de retallades -amb un mínim de 46 milions d’euros el 2014-, la inversió ha anat augmentant progressivament fins als 258 milions previstos per al 2026, una xifra que suposa més del doble que l'any passat.
Amb aquest escenari, Terrassa es posiciona com una de les possibles grans beneficiades per aquesta mesura, amb la possibilitat de renovar una part important dels seus centres educatius en els propers anys.