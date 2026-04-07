Terrassa posarà el nom del pintor Soriguera a un casal cívic

Tanta intensitat creativa, tanta prodigalitat, tanta obra, tantes aportacions a la història recent de la ciutat, seran reconegudes en breu. Ja ho han estat a comptagotes, potser menys de l'esperat, però l'inici de la commemoració del centenari del naixement de Floreal Soriguera, el Suri, serà sonat, i per partida doble. Segons ha transcendit, l'Ajuntament de Terrassa i la família del pintor han acordat instal·lar la rèplica del famós mural del Suri al casal cívic de Ca n'Aurell, un equipament que canviarà el seu nom i serà dedicat al prolífic artista.
El casal situat a la plaça del Tint, per tant, es dirà casal Floreal Soriguera. El consistori complirà així un dels compromisos adquirits mesos enrere, quan va decidir declarar el 2027 "any Soriguera" i, entre altres propòsits, designar amb el nom del pintor un equipament públic. Aquest, segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, serà el casal situat a la plaça del Tint.
El mateix equipament lluirà la rèplica del mural que el Suri va pintar en una paret de la sala de juntes de l'antiga empresa Cedisa, situada a Sant Pere Nord. La còpia, de 4,8 per 2,8 metres, serà visible des de l'exterior i la seva instal·lació serà inaugurada, pel que sembla, en el transcurs de la festa major de Ca n'Aurell a finals del proper mes de maig. L'obra reprodueix, amb l'inconfusible estil de Soriguera, la línia del cel de Terrassa, la seva ciutat, amb diversos dels seus edificis més emblemàtics.
L'original data de 1971. Fa un parell d'anys es va considerar la possibilitat de col·locar la reproducció a Cal Reig, la nova seu dels Minyons, però aquesta opció ha estat descartada. Es col·locarà en una façana del casal cívic de Ca n'Aurell, el barri de Floreal Soriguera. Es calcula que l'artista va pintar més de 20.000 obres. Nascut l'any 1927, el Suri, Terrassenc de l’Any el 2008, va morir l’1 de març del 2023.