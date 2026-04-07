El simposi sobre el Trastorn Límit de la Personalitat de MútuaTerrassa celebra deu anys com a referent en salut mental

La sala d’actes de l’Edifici Docent de MútuaTerrassa acollirà els pròxims 9 i 10 d’abril el 10è Simposi sobre el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP), una cita consolidada en l’àmbit de la salut mental que enguany commemora una dècada de trajectòria centrada en el coneixement compartit i l’actualització clínica.
La trobada reunirà una vintena d’especialistes d’àmbit nacional i internacional, que participaran com a ponents en un programa que combina rigor científic i mirada humana cap a les persones que conviuen amb aquest trastorn. L’esdeveniment està organitzat per la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa, l’Institut de Regulació Emocional i la Fundació Trastorn Límit, i compta amb l’aval de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i la Societat Espanyola per a l’Estudi dels Trastorns de la Personalitat.
El comitè científic està integrat per diversos experts en salut mental, entre els quals destaca José Antonio Monreal, director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa i director de Docència de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Monreal serà l’encarregat d’inaugurar el simposi juntament amb Miquel Gasol, president de la Fundació Institut Trastorn Límit i director mèdic de l’Institut de Regulació Emocional.
El programa de la primera jornada inclou un taller sobre trauma i dissociació, amb l’objectiu d’analitzar el paper de les defenses psicològiques en el diagnòstic i el tractament. També s’hi abordaran qüestions com les teràpies seqüencials en el TLP, la conducta suïcida des d’una perspectiva dialògica, la construcció de la identitat o l’aplicació de la mentalització (MBT) en els dèficits de cognició social.
La segona jornada començarà amb una actualització farmacològica del trastorn i les darreres novetats en psicobiologia, així com una anàlisi amb perspectiva de gènere sobre biaixos diagnòstics i realitats funcionals. El programa es completarà amb una taula rodona sobre comorbiditats —com el trastorn per ús de substàncies, els trastorns de la conducta alimentària o el trastorn de l’espectre autista— i el paper de les xarxes socials.
A més, es projectarà el documental Flores de loto i es durà a terme un taller centrat en l’aplicació de la teràpia conductual dialèctica en el trastorn d’estrès posttraumàtic.
La clausura anirà a càrrec de David Ferrándiz, director del sector sanitari Vallès Occidental-Oest de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord del Servei Català de Salut. En el marc de l’acte de tancament també es lliurarà el Premi Esteve Cirera al millor pòster.
Amb deu edicions, el simposi es consolida com un espai de referència per a professionals de la salut mental i un punt de trobada per avançar en la comprensió i el tractament del TLP.