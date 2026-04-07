Doctor Prats farà un concert especial per ajudar El Social

El Centre Cultural El Social de Terrassa compta amb un nou aliat en la seva campanya de recaptació de fons per a l'anhelada reobertura del Teatre Regina. La banda terrassenca Doctor Prats ha anunciat aquest dimarts que celebrarà un concert especial per ajudar l'entitat a acabar les obres de l'equipament situat al carrer de la Font Vella.
El recital tindrà lloc al Teatre Principal de Terrassa el 7 de juny, a les 18 hores. La banda lliurarà a la institució els diners recaptats, per tal de col·laborar en el tram final de la reforma. L'entrada costarà 20 euros. Entrada més samarreta, 30 euros.
La relació de membres de Doctor Prats amb El Social ve de molt lluny, perquè diversos dels integrants de la popular formació van passar bona part de la seva infància i la seva adolescència entre les quatre parets de l'entitat. De fet, com recordaven aquest dimarts socis de la institució, els primers assajos de Doctor Prats es van realitzar en el recinte.
Micromecenatge
Com va publicar el Diari de Terrassa el passat 28 de febrer, El Social ha obert una campanya de micromecenatge a través del web regina.elsocial.cat i de les xarxes socials per reobrir el Teatre Regina 40 anys després de tancar. El president, Ricard Figueras, reconeixia que els recursos de l’entitat són limitats i marcava un objectiu per a aquesta crida. Deia que la intenció és intentar obrir el Teatre Regina amb els mínims aquest any 2026. Segons indicava Figueras, per acabar les obres encara faltaven uns 700.000 euros.
"Tota ajuda que vingui és benvinguda”, afegia. Doctor Prats s'apuntat a una campanya de suport amb la qual El Social està convençut de poder donar "l’empenta final per obrir la sala i fer-la treballar”.
A finals de març, el conjunt egarenc va presentar "Energia!", l'himne oficial del Tour de França que sonarà a la sortida de la ronda francesa del 2026, que se celebrarà a Barcelona el proper 4 de juliol.