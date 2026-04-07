Una nova espècie de cotorra invasora podria haver fet niu a la ciutat

Moltes de les cotorres que veiem als arbres de la ciutat, són espècies invasores. És habitual veure diverses colònies en zones arbrades, fonamentalment al parc de Vallparadís. Divendres Sant es va albirar en aquesta zona, a tocar del Castell Cartoixa, un grup d’uns 14 individus de l’espècie Psittacara mitratus, antigament coneguda com a Aratinga mitrada.
Es tracta d’unes cotorres robustes i de cua relativament curta. El seu cos és de color verd, comú en les cotorres. El tret que les caracteritza és un cridaner plomatge de color vermell que tenen al front i de manera més dispersa a les galtes i al voltant dels ulls, que presenten també un particular anell ocular de color blanc.
Fins ara no es tenia constància de cap nucli d’aquesta mena d’aus a la ciutat. En els darrers 15 anys, amb prou feines se n’han albirat una dotzena a la ciutat, els anys 2011, 2012, 2013, 2017 i 2021. L’observació més nombrosa data del febrer del 2025, quan se’n van veure set individus a Terrassa.
Fins ara constaven només dos nuclis de població de la Psittacara mitratus a Catalunya, a Girona i Barcelona. El primer va desaparèixer fa uns anys, mentre que el segon no s’ha mogut en els darrers anys de la capital catalana.
Veure aquesta mena de cotorres invasores a Terrassa pot obeir només a dos supòsits. Es tracta d’una colònia o bé van venir de manera ocasional, de viatge.
El biòleg i ornitòleg Javier Quesada és el conservador-investigador del Departament de Vertebrats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. La troballa li sembla tan interessant com sorprenent. “No s’ha detectat cap nucli de mitratus a Terrassa ni a zones relativament properes. Tenim controlat només el focus de la ciutat de Barcelona. L’única manera de saber si han vingut a Terrassa per quedar-se seria esbrinar on van a dormir. S’hauria de veure si tenen un comportament de festeig o bé si d’aquí a uns mesos es veuen pollets, és a dir, individus joves”, assenyala.
Nova colònia reproductiva?
Quesada no descarta que la de Terrassa sigui una nova colònia reproductiva encara no detectada. Recorda que “aquesta mena de cotorres poden fer grans moviments i viatjar entre 20 i 30 quilòmetres des de la zona on viuen, però sempre per tornar-hi”.
No seria estrany, per tant, que haguessin vingut a Terrassa només de visita, per dir-ho així, però tampoc no es pot descartar del tot que es tracti d’una colònia poblacional que s’hagi instal·lat de manera permanent a la nostra ciutat. I és que, d’aquestes espècies d’aus n’hi ha relativament poca informació.
Malauradament, es tracta d’espècies que no se les mira ningú. I això ens dificulta la identificació i localització. Al Vallès Occidental se n’han vist de manera esporàdica, però només tenim constància del nucli de Barcelona, compost per entre 20 i 30 parelles d’individus”.
Com explica Javier Quesada, que és membre de la junta directiva de l’Institut Català d’Ornitologia, l’única manera de certificar que l’albirament d’aquests 14 individus a Terrassa es correspongui amb una colònia estable és intentar esbrinar on van a dormir, ja que la Psittacara mitratus no és una espècie viatgera. Quan troba el forat d’un arbre o una cavitat en una edificació s’hi queda i fa niu.
L’Ajuntament de Terrassa tampoc no té coneixement de cap colònia d’aquesta mena de cotorres. “No ens consta que estiguin criant aquí. Només s’han detectat desplaçaments, no reproduccions”, expliquen des del Servei de Protecció de la Salut.