Terrassa ensenya com fer tràmits en línia en sessions a les biblioteques

Terrassa posa en marxa aquesta primavera un nou cicle de sessions formatives i d’acompanyament per facilitar a la ciutadania la realització de tràmits municipals en línia. Sota el paraigua de la campanya “L’Ajuntament que volem”, l’acció busca promoure una atenció ciutadana més accessible, eficient i propera. Aquestes activitats es duran a terme entre l’abril i el juny de 2026 a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la ciutat (BCT Xarxa), amb la intenció d’acostar l’administració digital.
Les sessions formatives, que han rebut el nom de “Com ho faig?”, ofereixen un acompanyament pràctic perquè qualsevol persona pugui aprendre a gestionar els seus tràmits de manera segura i autònoma. Durant les trobades, el personal municipal especialitzat explicarà com utilitzar els principals serveis telemàtics, com obtenir i activar l’idCAT Mòbil, o com fer els tràmits més habituals a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Aquest cicle dona continuïtat a la iniciativa impulsada fa dos anys als centres cívics. La participació de centenars de persones en aquella primera edició va fer palesa la necessitat de continuar oferint aquest suport de proximitat.
La tecnologia com a oportunitat
Enguany s’ha triat traslladar les formacions a les biblioteques municipals. La tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Laura Rivas, destaca que “l’èxit de les anteriors edicions de la campanya ‘L’Ajuntament que volem’ ens ha demostrat que la ciutadania agraeix un suport directe i pràctic de la tramitació electrònica”. En aquest sentit, Rivas afegeix que “no volem que ningú es quedi enrere en la transformació digital”.
Sessions i inscripcions
Les sessions són gratuïtes i estan obertes a tota la ciutadania. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a qualsevol biblioteca, per telèfon trucant al 010, o bé via electrònica mitjançant el formulari habilitat al web municipal. Totes les trobades es duran a terme a la tarda, concretament entre les 18 i les 19.30 hores. El cicle arrencarà a la BD6 el dilluns 20 d’abril, i continuarà a la BD4 el dimecres 29 d’abril. Al mes de maig, la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) acollirà la sessió el dimarts dia 5. Posteriorment, les trobades es faran a la BD5 el dijous 14 de maig, a la BD3 el dimecres 20 de maig, i a la BD2 el dilluns 25 de maig. Finalment, el cicle es tancarà a la BD7 - Casal Can Parellada el dilluns 1 de juny.