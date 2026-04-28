Els habitatges assequibles d’Ègara, pel 2027

L’Ajuntament preveu que les obres per la nova promoció d’habitatge assequible al barri d’Ègara amb la construcció de 61 habitatges de protecció oficial (HPO) amb dret de superfície i 152 pisos de lloguer assequible, s’iniciïn al llarg de 2027, amb una durada aproximada de 18 mesos. Per accedir-hi, caldrà estar inscrit al registre de sol·licitants d’HPO i complir els requisits econòmics establerts, que fixen que el cost de l’habitatge no superi el 30-35% dels ingressos nets i que no se sobrepassin els límits vinculats a l’IRSC.
Aquesta informació es va traslladar ahir en una reunió entre el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, el tinent d’alcalde de Projecció de la ciutat, Joan Salvador, i membres de la Comissió de l’AEG, en què també es va abordar el futur desenvolupament de l’entorn de l’antiga fàbrica AEG. En aquest sentit, es va anunciar que a mitjans de maig està prevista una reunió amb la Diputació per acabar de definir el projecte de l’Institut del Teatre que millor s’adapti a les necessitats del barri. A més, es treballa en l’encaix de la nova seu de l’escola d’adults d’Ègara a la mateixa nau.
En paral·lel, el consistori continua actuant a la plaça de la Immaculada per millorar la convivència i fomentar usos més cívics de l’espai. Després d’una primera intervenció el juliol de 2025, que va incloure la creació de zones enjardinades i la redistribució del mobiliari urbà per reduir les molèsties per les pilotades, l’Ajuntament està desplegant ara una nova actuació.
Així, el servei municipal d’Espais Verds està incorporant jocs simbòlics al paviment, com una xarranca, un laberint, un cuc alfabet, un cuc calculadora o un tres en ratlla, amb l’objectiu d’afavorir la presència d’infants i promoure un canvi d’hàbits entre els usuaris. Paral·lelament, també s’ha anunciat un reforç de la vigilància per garantir el compliment de l’ordenança de convivència, que prohibeix jugar a pilota, especialment a partir de les 22 hores.