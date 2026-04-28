Els tallers formatius impulsats per l'empresa municipal Taigua s'emmarquen dins el Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa i tenen per objectiu conscienciar els infants i joves sobre la necessitat d'adoptar un consum responsable en l'actual context d'emergència climàtica. Des de l'inici del curs 2019-2020 i fins al tancament del 2024-2025, un total de 10.280 alumnes han participat en les 229 activitats educatives impartides a 128 centres educatius de la ciutat.
Aquests tallers busquen promoure un canvi d'hàbits mitjançant petits gestos per evitar el malbaratament d'aigua. Al llarg d'aquests últims anys, s'han abordat qüestions elementals com el cicle natural de l'aigua, el procés de depuració o la importància de l'aigua en el cos humà.
Així mateix, a causa de la greu sequera viscuda a Catalunya, l'any 2024 es va incorporar una formació específica per tractar les conseqüències derivades de la manca de recursos hídrics.
Per a l'actual curs 2025-2026, s'han dissenyat vuit tallers diferenciats i adaptats a les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i escola d'adults. Aquestes sessions tenen una durada d'una hora i s'estructuren en una introducció teòrica amb suport audiovisual, una part pràctica i un espai final per extreure'n les conclusions bàsiques. Des d'aquest mes de febrer, una nova empresa adjudicatària és l'encarregada de planificar i impartir aquesta programació estable, una tasca que durarà fins al setembre del 2028 per continuar fomentant la cultura de l'aigua.
Més recursos educatius amb l'Observatori de l'Aigua
L'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) també ofereix un ventall d'eines formatives per consolidar el compromís amb la sostenibilitat. Des del 2021, les escoles disposen de "La Maleta de l'Aigua", un sistema de préstec compost per dues maletes que contenen llibres, contes i diversos jocs de taula i de pati per reflexionar sobre aquest bé. El curs passat s'hi va sumar una nova proposta: el joc de taula "L'Aiguapolis", on les persones participants han d’aconseguir que el termòmetre que hi ha, que indica la qualitat de la gestió de l’aigua, pugi el màxim possible. Per aconseguir-ho, han de plantejar projectes relacionats amb el cicle de l'aigua i respondre les preguntes.
D'altra banda, la iniciativa Dones d'Aigua apropa als centres contes com "La princesa de l'aigua" i "L'àvia grill", a més del documental "Las damas azules" per a secundària. L'alumnat també pot visitar l'exposició "Té gènere, l'aigua", una mostra que reivindica el paper fonamental de les dones en la lluita pel dret a l'aigua arreu del món i que repassa el procés històric de remunicipalització del servei a la ciutat de Terrassa.
Finalment, l'OAT impulsa els concursos de relats curts i de fotografia, els premis dels quals es lliuraran en el marc de la Setmana del Medi Ambient, que enguany se celebrarà de l'1 al 7 de juny.