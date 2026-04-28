La realitat virtual guanya pes en la rehabilitació amb una jornada pionera a MútuaTerrassa

La realitat virtual s’ha consolidat com una eina amb un potencial creixent en l’àmbit de la rehabilitació. Així ho ha posat de manifest la primera jornada dedicada a aquesta tecnologia que ha organitzat aquest dimarts el Servei de Rehabilitació de MútuaTerrassa, amb l’objectiu de compartir experiència clínica i casos reals d’aplicació. La inauguració ha anat a càrrec de Tere Clanchet, directora de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), i de Lluís Guirao, cap del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT).
Tot seguit, el fisioterapeuta Luís Lomba, de l’Hospital Universitari Dr. Rodríguez Lafora de Madrid, ha exposat l’ús clínic de la realitat virtual per treballar l’equilibri en pacients amb trastorn mental greu. Per la seva banda, la neuròloga Gemma Mas, de l’Hospital de la Pedrera de Dénia, ha abordat la integració d’aquesta tecnologia en hospitals de mitjana i llarga estada.
La jornada també ha inclòs la intervenció de Marta Pascasio, de la Fundació Sanitària Mollet, que ha tractat l’atenció a la fragilitat amb el suport de la realitat virtual. En el tram final del bloc teòric, Àlex Ibars, terapeuta ocupacional del Servei de Rehabilitació de l’HUMT, ha analitzat les aplicacions d’aquesta eina en la teràpia ocupacional, mentre que el fisioterapeuta David López Guerra ha detallat la seva utilitat en l’àmbit de la fisioteràpia.
La part final de la jornada s’ha centrat en tres tallers pràctics dedicats a la realitat virtual immersiva, semiimmersiva i cognitiva, que han permès als assistents conèixer de primera mà el funcionament i les possibilitats d’aquestes tecnologies. Així, la sessió ha servit per posar en relleu el potencial de la realitat virtual com a eina innovadora en els processos de rehabilitació.