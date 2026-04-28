Els Mossos d'Esquadra van detenir a Terrassa, a la sortida del centre de formació professional on estudia, un jove matadeperenc de 20 anys acusat d'un delicte de danys a un vehicle de la policia local de Matadepera.\r\n\r\nEls fets van passar la matinada del passat 30 de març quan el jove va fer pintades al vehicle de la Policia Local estacionat al carrer de Joan Paloma davant les dependències policials.\r\n\r\nGràcies a la investigació portada a terme per la Policia Local i Mossos d'Esquadra es va esbrinar qui és l'autor dels fets que va quedar detingut. En aquest sentit, fonts de la Policia Local han declarat “aquesta mena de fets vandàlics són del tot intolerables i es perseguiran policialment i judicialment fins a les darreres conseqüències”.\r\n