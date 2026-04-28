LaFACT impulsa la qualificació industrial de persones amb discapacitat: "Em valoro a mi mateixa i agafo experiència"

LaFACT de Terrassa ha presentat aquest dimarts un projecte de formació especialitzada dissenyat per millorar l'ocupabilitat i les competències de persones amb discapacitat intel·lectual en entorns industrials complexos. La iniciativa busca garantir el manteniment dels llocs de feina d'aquests treballadors davant els canvis del mercat laboral i donar resposta a la demanda creixent de personal per a tasques de muntatge mecànic i elèctric a la comarca del Vallès Occidental. Es tracta d'un programa que compta amb el suport de BBVA.
Formació contínua per adaptar-se al mercat
La iniciativa va arrencar l'any passat amb la formació de 30 persones i la dedicació de més de 900 hores a l'aprenentatge. Montserrat Lao, directora de l'àrea d'Inclusió Social de LaFACT, ha destacat que l'objectiu principal és oferir formació contínua a persones que, a causa de l'evolució del sector tecnològic i productiu, corrien el risc de perdre la feina a mitjà termini. "Aconseguim que empreses del territori vegin en el talent inclusiu una oportunitat d'incorporar persones amb discapacitat als seus processos productius", ha assenyalat Lao.
Això es materialitza mitjançant l'externalització de processos a la factoria social, la inserció directa a empreses ordinàries o a través dels enclavaments laborals. Aquesta darrera fórmula consisteix en equips de persones amb discapacitat que es desplacen a treballar físicament a les instal·lacions de l'empresa client, on conviuen amb la resta de la plantilla tot i mantenir l'acompanyament i el contracte amb el centre especial de treball. D'aquesta manera, l'entitat dona resposta a un mercat comarcal que actualment està recuperant molta producció localitzada anteriorment a l'estranger.
La previsió per al programa és arribar als 50 participants aquest 2026.
Una metodologia totalment pràctica: "Ensenyar fent"
Per assolir aquests reptes formatius, el projecte utilitza la metodologia d'"ensenyar fent", una estratègia eminentment pràctica que s'allunya de l'aula tradicional. Marta Torrente, preparadora laboral de l'entitat, acompanya els treballadors amb indicacions verbals, mostres visuals i la repetició detallada de l'execució de moviments directament dins el taller.
Aquest sistema permet a l'equip adquirir habilitats per fer muntatges de més de trenta elements, i fomenta conceptes de coneixement abstracte, la capacitat de deducció i el control de qualitat. Segons ha explicat l'entitat, aquest procés pràctic d'aprenentatge al llarg de la vida laboral s'assimila a "la filosofia de la formació professional dual" adaptada a les necessitats de cada individu. La formació combina accions formatives específiques amb un seguiment individualitzat en el lloc de feina.
Treballadors més motivats
El canvi de tasques purament manuals i rutinàries cap a processos industrials més elaborats ha tingut un impacte molt positiu en l'equip.
Treballadors com la Cristina Quiñones, que ara s'encarrega del control de qualitat i revisa el muntatge de peces, valoren molt la nova responsabilitat. "Faig coses més electròniques, més de pensar; em valoro a mi mateixa i agafo més experiència", ha relatat durant la presentació. Per la seva banda, el Joan Fernández ha admès que els inicis en tasques noves imposen respecte, però celebra haver sortit de la zona de confort. "A vegades em poso nerviós, però si veig una cosa que no funciona aviso la preparadora; un cop tinc la formació aprenc molt ràpid i em sento content de fer coses noves i més modernes", ha compartit.
Finalment, l'Eduardo Pareja ha subratllat la millora del clima de treball, ja que la complexitat d'aquestes noves tasques demana atenció plena i, de retruc, genera un ambient més concentrat i d'aprenentatge al taller.
El suport estratègic i històric de BBVA
Núria Labrador, directora de la zona del Vallès Occidental del BBVA, ha reiterat el compromís que mantenen amb l'antiga FUPAR des de la integració del negoci bancari d'Unnim l'any 2012. Labrador ha remarcat l'impacte personal d'aquestes accions i ha recordat que treballar implica connectar amb la societat i guanyar autoestima.
"És un orgull veure la feina que fa la fundació per la ciutat i pels ciutadans; treballen amb una il·lusió enorme, una paciència infinita i sempre amb ganes de millorar", ha afirmat. L'aportació del BBVA permet que LaFACT pugui destinar les hores necessàries al disseny, la rectificació d'estratègies i la implementació d'aquestes formacions adaptades al ritme de cada treballador, per consolidar, així, una inclusió real i duradora en el teixit industrial.