Els sindicats educatius convoquen més dies de vaga el maig i el juny

Els sindicats USTEC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical han anunciat aquest dimarts la convocatòria de tres jornades de vaga a tot Catalunya entre el mes de maig i juny (12 i 27 de maig i 5 de juny) i dues més per cada territori. D'aquesta forma, a cada territori hi hauria cinc dies d'aturada. A més, també hi ha plantejats dos dies de vaga a les escoles bressol, una a escala estatal i l'altre de la Plataforma 0-3. Les organitzacions contràries a l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb CCOO i UGT han plantejat aquest nou calendari de mobilitzacions entre el 6 de maig i el 5 de juny. Avisen que "sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat", i demanen a Educació una "rectificació profunda i immediata".
El calendari de mobilitzacions comença dimecres 6 de maig amb accions als centres. El dijous 7 de maig està prevista la primera de les dues jornades d'aturada al 0-3, que és una convocatòria de caràcter estatal, i la segona és el 20 de maig, convocatòria autonòmica que compta amb el suport de la Plataforma 0-3. Les vagues a tot Catalunya estan previstes per als dies 12 i 27 de maig i el 5 de juny. El primer i últim dia es convocarà una manifestació unitària.
Per serveis territorials, els del Baix Llobregat i Penedès estan cridats a la vaga el 13 i el 29 de maig; els de Girona i Catalunya Central tenen les dates fixades del 14 de maig i l’1 de juny; els de Lleida i Alt Pirineu i Aran, el 15 de maig i el 4 de juny; el Consorci d’Educació de Barcelona i el Barcelonès s’aturarien el 18 de maig i el 2 de juny; el Maresme, el Vallès Occidental i l’Oriental estan cridats a vaga el 19 i el 28 de maig, i els serveis de Tarragona i les Terres de l’Ebre tenen assignats els dies 21 de maig i 3 de juny.
Reclamen un acord per desconvocar les vagues
La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha afirmat que l'anunci de les vagues és una mesura de "pressió" perquè el Govern torni a obrir la negociació per assolir un acord que vagi més enllà del que s'ha subscrit amb CCOO i UGT. "No és que vulguem fer un mes de vagues, ho fem com a mesura de pressió", ha manifestat.
Ha afegit que els agradaria "no haver de tirar endavant" aquestes mobilitzacions, però ha assegurat que "això només depèn del Govern". Ha lamentat que, fins ara, aquest només ha pactat "amb la minoria" una mesures que, ha insistit, no reverteixen la pèrdua salarial ni resolen la manca de recursos als centres.
El portaveu d'Acció Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, ha afegit que si el Departament no reacciona a l'anunci d'aquestes vagues, no descarten "emprendre futures accions". En aquest sentit, ha lamentat que un mes després de les vagues del març "no hi ha hagut cap resposta" i ha acusat l'executiu d'estar "enrocat".
Sobre la possibilitat de tirar endavant altres mesures que també s'han anat parlant als centres, com la no correcció de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), Gil ha dit que no descarten "cap mesura de pressió" i que tot dependrà, novament, de la resposta del Govern.
"Caldria arribar a un acord, amb negociacions i paraules no n'hi ha prou", ha afirmat Marc Martorell, de la Intersindical en ser preguntat sobre què faria falta per desconvocar les aturades. D'altra banda, ha confiat que les famílies els donaran suport perquè "tothom veu com estan les coses", en paraules de Martorell. En aquest sentit, ha dit que comprèn el neguit d'algunes famílies, per exemple per la possibilitat que no hi hagi colònies ni sortides el curs vinent, però ha afirmat que "a qui han de dirigir aquesta frustració i ràbia és al Departament".
Pujada salarial, reduir ràtios i menys sobrecàrrega burocràtica
Les reclamacions dels sindicats que no van signar l'acord continuen sent un increment del sou que els permeti recuperar el poder adquisitiu perdut i salaris "dignes"; incrementar la inversió per reduir ràtios i reforçar les plantilles; eliminar la sobrecàrrega burocràtica "amb un pla efectiu i negociat amb la majoria sindical" i revisar els actuals currículums "comptant amb el professorat".
Rebuig al pla pilot amb mossos
D'altra banda, els sindicats han expressat també el seu rebuig a la prova pilot que ha impulsat el Departament d'Educació en algunes zones educatives amb la presència d'un mosso als centres escolars per fer tasques d'acompanyament i prevenció. Segura ho ha considerat un "insult" tant als docents com a l'alumnat i ha reivindicat que els problemes que hi pugui haver no se solucionen amb mesures punitives, sinó que la resposta "ha de ser educativa". A més, ha criticat que la mesura "no ha estat consensuada ni negociada" i ha asseverat que la comunitat educativa "en ple" s'ha mostrat contrària al pla.
Des de la CGT, Laia Estapé ha reivindicat que una figura policial no és de proximitat sinó "d'autoritat i repressiva". Per a Gil, el plantejament que fa la conselleria els porta a reconèixer que el professor "ha quedat desautoritzat" i ho ha considerat un "fracàs" del sistema.