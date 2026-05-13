La Fira Modernista acusa la baixa de la Masia Freixa i el MNACTEC: els visitants cauen un 57%

La Fira Modernista va tornar a conquerir els carrers de Terrassa aquest passat cap de setmana. Els vestits d’època, les recreacions, els tallers, la proposta gastronòmica i l’artesana va omplir de nou el centre de la ciutat en una cita que va tornar a evidenciar la capacitat de convocatòria d’un dels esdeveniments més consolidats del calendari terrassenc. Ara bé, la fotografia d’aquesta vint-i-tresena edició també va deixar una dada significativa: la forta caiguda de visitants als equipaments patrimonials.
Segons les xifres facilitades aquest dimecres per l’Ajuntament, 11.961 persones van passar pels espais museístics i patrimonials oberts durant la Fira, molt lluny de les 27.838 registrades l’any passat.
El descens, però, té una explicació gairebé inevitable. Enguany no es van poder visitar, per obres de millora, ni la Masia Freixa ni el Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu del MNACTEC, precisament els dos espais que acostumen a concentrar més públic durant el cap de setmana modernista. Només entre tots dos van sumar més de 19.000 visitants en l’edició del 2025: 11.411 l’edifici del parc de Sant Jordi i 7.942 el museu de la part alta de la Rambla d’Ègara.
A aquest factor s’hi va afegir la pluja de dissabte a la tarda, que va obligar a alterar activitats. Tot i això, l’ambient general als carrers va ser el d’una gran celebració popular, especialment durant diumenge, quan milers de persones van tornar a omplir el centre i els principals espais de la Fira.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador, assegura que “la sensació era que la gent tenia moltes ganes de Fira Modernista” i remarca que l’edició ha servit per demostrar que la ciutat disposa “d’un patrimoni i d’uns espais ja consolidats al voltant de la Fira” més enllà dels grans equipaments tancats.
De fet, alguns van guanyar protagonisme. La Casa Alegre de Sagrera, que l’any passat es va situar en tercera posició, va convertir-se enguany en l’equipament més visitat de la Fira amb 6.468 persones, gairebé un miler més que l’edició anterior (5.541), “tot i les limitacions d’aforament a l’edifici per motius de conservació”, assenyala el consistori. També va destacar el creixement del Castell Cartoixa de Vallparadís i de l’exposició dedicada a Alexandre de Riquer, que van més que doblar els registres, passant de 890 a 2.244 visitants. A més, un total de 1.688 persones van passar pel Museu Tèxtil, sumant les visites a l’edifici central i a l’estand d’activitats.
També va ser significatiu el nombre de participants en la programació de visites i rutes guiades, amb 2.825 persones, un 36% de les quals de fora de la ciutat (un 13,3% procedents de Barcelona i un 2%, de fora de Catalunya). Tot i això, la xifra en aquest cas, també va ser inferior de l’any passat, quan se’n van registrar 3.524.
En canvi, els punts d’informació turística van atendre 8.647 consultes, gairebé el doble que el 2025, un fet que l’Ajuntament atribueix, principalment, a l’obertura d’un tercer punt permanent a l’Oficina de Turisme de la Casa Soler i Palet, que es va sumar enguany als dos punts habituals ubicats al Raval de Montserrat i al parc de Sant Jordi.
També van registrar una elevada afluència els espectacles en espais tancats. El Teatre Principal va reunir 1.246 espectadors i el Magatzem Pasqual Sala, seu de la Cecot, va rebre 2.941 visitants entre concerts, exposicions i visites, superant els 1.949 del 2025.
Prop de 3.000 participants en els tallers i activitats al parc de Sant Jordi
Tot i no poder entrar a la Masia Freixa, un total de 2.900 persones, principalment públic infantil, van participar de la trentena de tallers i activitats que es van dur a terme als voltants de la icona modernista, destacant les 800 persones que van prendre part del taller de mecanografia d’època. Diumenge, l’únic dia en què es va poder comptabilitzar l’assistència, fins a 22.778 persones van accedir al parc de Sant Jordi per la porta principal de la plaça de Josep Freixa i Argemí. L’any passat, l’Ajuntament havia informat de 10.159 participants en els tallers i les activitats als voltants de la Masia .