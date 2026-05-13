Rosa Boladeras es posa a la pell d'una persona cega: “Ens falta molt per tenir les mateixes oportunitats”

L’actriu i regidora Rosa Boladeras s'ha posat aquest dimecres en la pell d’una persona cega a l’agència de l’ONCE a Terrassa per conscienciar sobre la realitat d’aquest col·lectiu, dins la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya. Acompanyada pel director local, José Juan Rodríguez, tècnics i afiliats, ha viscut una tarda immersiva entre regletes, rialles i cafès a les palpentes on ha après els fonaments del braille, ha descobert els lectors de pantalla per a mòbils i s'ha preparat un berenar totalment a cegues.
La lliçó era als dits. Amb una ouera de cartró a les mans i la vista anul·lada per un antifaç, Boladeras intentava desxifrar la lletra R per escriure el seu nom amb la clàssica màquina Perkins. Al seu voltant, el Frederic, la Laura, la Rosaura i la Txell, usuaris habituals del taller de braille, l’animaven a trobar la combinació de punts exacta. A través d’unes ulleres de simulació, també ha llegit un text per viure l’experiència d’una persona amb resta visual.
L’actriu ha compartit anècdotes i s'ha interessat per obstacles quotidians com identificar medicaments. El to festiu s'ha convertit en emoció quan li han posat a les mans un text en braille de “La Rambla de les floristes”, l’obra de Sagarra que ella va protagonitzar, constatant el gran volum que ocupa respecte a l’edició en tinta.
L’aliat digital al rebost
Superat l’impacte del paper, la jornada ha aterrat a la quotidianitat. L’Àngela i la Judit han plantejat un repte majúscul: com diferenciar un bric de llet d’un de suc idèntics i sense marques, o com trobar el cafè descafeïnat. Boladeras ha descobert com els telèfons mòbils, a través d’aplicacions que llegeixen etiquetes, s’han convertit en els ulls de molts usuaris. Escanejant productes i enganxant gomets, s'ha fet evident la necessitat que marques de roba, menjar o maquillatge incorporin l’accessibilitat de sèrie.
El director de l’agència ha recordat que l’objectiu de la jornada era conscienciar i donar a conèixer la tasca que fan per normalitzar la vida dels afiliats. Així mateix, Boladeras ha valorat el fet de “poder comprovar les dificultats” del col·lectiu en accions com ara llegir un llibre, anar al teatre o al cinema. Ha admès que “encara ens falta molt a l’hora de legislar perquè tots tinguem les mateixes oportunitats”, i s'ha compromès a fer-ne difusió i a treballar la qüestió des de l’Ajuntament.