FGC renovarà les escales mecàniques a l’estació Terrassa Rambla

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) renovarà les tres escales mecàniques a l’estació de Terrassa Rambla. Aquesta és una de les actuacions que s’han inclòs dins de la licitació de les obres de renovació de deu ascensors i nou escales mecàniques de les línies metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia).
Pel que fa als treballs de renovació de les escales mecàniques, que compten amb un pressupost de 2.235.789 euros (abans d’IVA), duraran aproximadament de quinze mesos. Les escales mecàniques a renovar tenen més de 25 anys d’antiguitat i han arribat a la fi de la seva vida útil. Segons explica FGC, la renovació d’aquestes instal·lacions permet mantenir els estàndards de qualitat al servei i aporta una millora quant a seguretat, actualitzant els equipaments a la darrera normativa. Inclouran les obres auxiliars i instal·lacions necessàries, el muntatge i la posada en servei dels nous equipaments. A banda de les de Terrassa, també es reemplaçaran les escales mecàniques de Rubí Centre i Plaça Catalunya.
Pel que fa als elevadors, a la línia Barcelona-Vallès es renovaran dos ascensors a l’estació de Les Planes, un a l’estació Sabadell Rambla, dos a l’estació de Sant Cugat Centre i un a l’estació d’Av. Tibidabo. A la línia Llobregat-Anoia, s’actuarà en dos ascensors a l’estació Molí Nou i d’un equipament d’escales mecàniques a l’estació de Can Ros, Magòria La Campana i a l’estació de Molí Nou Ciutat Cooperativa; així com la renovació de dos ascensors al Centre Operatiu de Rubí (COR) de Ferrocarrils.
La durada dels treballs als ascensors, que tenen un pressupost de 2.088.688 euros (abans d’IVA), també serà aproximadament de quinze mesos.