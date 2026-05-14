VÍDEO | Indignació a la C-58: enxampen un ciclista circulant pels carrils centrals

La xarxa viària del Vallès continua deixant imatges per a la posteritat, algunes d'elles realment preocupants. Aquesta setmana, els conductors que circulaven per l'autopista C-58 han estat testimonis d'una de les escenes més temeràries que es recorden: un ciclista pedalant entre els cotxes a l'altura de Badia del Vallès.
Entre el segon i el tercer carril
El que ha indignat més els usuaris no ha estat només la presència de la bicicleta en una via ràpida, sinó la seva ubicació. Tal com ha denunciat el perfil Circuliperladreta, que s'ha fet ressò del vídeo enregistrat per diversos testimonis, el ciclista no anava pel voral.
"No circulava pas pel voral, com s’ha vist en altres ocasions, sinó entre el segon i el tercer carril", alerten a la publicació original, subratllant l'elevadíssim risc d'accident tant per al mateix ciclista com per a la resta de conductors.
Reaccions a la xarxa: entre la crítica i la ironia
Com era d'esperar, les imatges han corregut com la pólvora a Instagram i Twitter, generant un allau de comentaris de tota mena. La majoria d'usuaris han titllat la conducta d'irresponsable, recordant que la C-58 és una de les autopistes amb més volum de trànsit de Catalunya.
No han faltat les mofes sobre la situació. "Ja tenim el Tour aquí!" o comentaris sobre si el ciclista buscava "el millor temps al GPS" han estat algunes de les respostes més virals.
Una pràctica totalment prohibida
Cal recordar que la circulació de bicicletes està totalment prohibida en autopistes. Tot i que en algunes autovies els majors de 14 anys poden circular pel voral (sempre que no hi hagi un senyal que ho prohibeixi), fer-ho pels carrils centrals és una infracció molt greu que posa en perill la seguretat viària i pot comportar sancions econòmiques severes.
Aquest nou episodi torna a posar sobre la taula el debat sobre la convivència a les carreteres vallesanes i la necessitat de respectar unes normes bàsiques per evitar tragèdies.