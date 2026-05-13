Un simulacre d'incendi forestal mobilitza 500 efectius: "Hem actuat molt ràpid"

Feia anys que l'Ajuntament de Terrassa no feia un simulacre sobre el terreny. Aquest dimecres, ha mobilitzat tots els seus serveis per fer un simulacre operatiu de risc d'incendi forestal. El simulacre s'ha desenvolupat a través del servei de Protecció Civil, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat.
Entre les 10 i les 13 hores s'ha desenvolupat amb èxit el dispositiu per atendre un operatiu de risc d'incendi forestal. Per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats, l'exercici ha reproduït una situació d'emergència per incendi en un entorn natural de la zona nord de la ciutat, amb afectació a la urbanització Els Pinetons, així com a activitats i edificacions aïllades de la zona.
L'objectiu ha estat identificar punts de millora, reforçar la coordinació interinstitucional i garantir una resposta més eficaç.
L'alcalde Jordi Ballart ha dirigit el simulacre des del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), a la Sala de Govern de l'Ajuntament, des d'on s'ha coordinat la resposta global a l'emergència i se n'ha fet el seguiment. Des d'allí s'ha gestionat la recepció i l'atenció a la població evacuada, situat a la zona esportiva de Can Jofresa. Abans, s'ha simulat també un accident d'autocar a conseqüència del fum de l'incendi. L'escenari formava part del projecte final de l'Institut d'Emergències Mèdiques (INEM), que ha col·laborat aportant figurants per a l'exercici. S'ha muntat un hospital de campanya a la Masia Ègara. L'aparcament del Parc Audiovisual de Catalunya ha actuat com a quart escenari operatiu del simulacre. Des d'allí s'ha traslladat els evacuats fins a Can Jofresa.
La regidora de Via Pública, Protecció Civil i Gent Gran, Ruth Hibernón, ha fet balanç del simulacre des del pavelló de Can Jofresa. "L'exercici s'ha resolt bastant bé. Ens hem coordinat amb tothom i hem actuat de manera molt ràpida. Som un dels pocs municipis que fem simulacres. Estem molt satisfets".
Està previst fer un simulacre cada any. Per a l'any vinent se'n prepara un de risc químic.