La festa "Volta x Volta" tornarà a omplir de vida el barri de Ca n'Aurell

El carrer de Volta tornarà a convertir-se aquest dissabte en un aparador de comerç local, artesania i vida de barri amb la celebració de la tercera edició de la Festa de la Primavera "Volta x Volta". La jornada, organitzada per l’Associació de Comerciants i Serveis de Ca n’Aurell amb el suport del Servei de Comerç de l’Ajuntament de Terrassa, es desenvoluparà des de les 10 fins a les 20 hores al tram comprès entre els carrers d’Arquimedes i la rambla d’Ègara.
La festa arriba en un moment de renovació per al carrer de Volta, que durant l’últim any ha incorporat nous negocis i serveis. "Fa tres anys es va posar una llavor aquí al carrer de Volta", ha destacat aquest dimecres el tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, durant la presentació de l’esdeveniment. "Tenim noves cares, noves flors que llueixen aquesta primavera i això vol dir que hi ha hagut una transformació, perquè el comerç és més viu que mai en aquest carrer", ha remarcat.
Cardona també ha posat en valor la identitat pròpia del petit comerç davant les grans franquícies. "El que ens marca és aquesta essència de tenir una identitat pròpia de qualitat, com és el cas dels comerços del carrer de Volta", ha manifestat.
La programació començarà al matí amb un mercat d’artesania, música d'ambient i diferents propostes de restauració local i vermuts. La jornada també inclourà tallers infantils a càrrec de l'associació Els Dols i, a les 12 hores, la presentació del llibre infantil "Ens vestim", promocionat per la llibreria Bambú.
La presidenta de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell, Esther Nosàs, ha celebrat la implicació dels establiments del carrer. "Hem pogut tenir set comerços i això és molt agradable. Inicialment, ens va costar una mica, però picant porta per porta hem aconseguit que tothom s'hi apunti", ha expressat. També ha reivindicat la varietat del teixit comercial del carrer: "Veieu que tenim comerç, cultura, serveis, gastronomia... això és fantàstic".
La Gran Desfilada, protagonista de la jornada
A la tarda arribarà el moment més esperat de la jornada amb la Gran Desfilada, prevista per a les 18.30 hores. Enguany, però, ho farà amb un format especial. La responsable de Textura Terrassa, Mercè Almenara, ha explicat que la passarel·la estarà dedicada exclusivament als més petits sota el lema "Petits estius Textura". La proposta, que enguany celebra la seva tercera edició, reunirà moda, complements, roba de platja i pentinats en una passarel·la a peu de carrer. "Ens hem reinventat una miqueta", ha comentat, detallant que s'hi farà "una desfilada de nens que van dels 5 als 15 anys". Els participants lluiran pentinats elaborats per la perruqueria DOM Atelier, mentre que el maquillatge a càrrec de la Txell, filla de la Mercè.
Precisament, la Txell ha avançat que aquest final de festa mantindrà la música com a gran protagonista, afegint que "serà un moment més curtet però molt intens". D'altra banda, ha indicat que "comptarem amb moltes persones que venen carregades d’il·lusió i molta passió".
D'altra banda, des de la botiga Hemi Mata Atelier han defensat que la iniciativa va molt més enllà de les vendes. "Aquesta festa no va de vendre més o menys, sinó que és una festa per fer barri". La propietària també ha reivindicat el paper social del comerç de proximitat: "Quan algú ens ve a comprar, també venen perquè els escoltis. Hi ha molta gent que trenca la seva solitud anant als petits comerços".
En la mateixa línia s'ha expressat el Pep, responsable del restaurant Samfaina, una de les noves incorporacions del carrer de Volta. "Esperem contribuir al fet que el carrer tingui més ànima i més vida", ha manifestat.
Durant tota la jornada, tant el Samfaina com l’V · Gastrobar oferiran vermuts, tapes i propostes gastronòmiques a peu de carrer, completant una festa que busca consolidar-se com una de les cites comercials i veïnals de la primavera terrassenca. "La gent ja espera que el carrer Volta faci aquesta festa, per tornar-nos a estimar i per donar la benvinguda a la primavera a la ciutat", ha conclòs el regidor Xavier Cardona.