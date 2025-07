Illa considera la B-40 un projecte estratègic

La Ronda Nord, que ha de connectar Terrassa i Sabadell, i de la qual les propostes de traçat dels municipis estan sobre la taula, es presenta com un dels projectes destacats del nou Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2025-2050, segons ha avançat aquest dimarts el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha emfatitzat que el pla del Govern català inclou projectes “estratègics” pel territori com la connexió intermodal ferroviària i viària de la B-40. L’objectiu, ha dit al ple monogràfic de mobilitat sobre infraestructures, és “transformar” la mobilitat del país i preparar-lo per a una Catalunya amb 10 milions d’habitants.

El cap de l’executiu s'ha referit a dos projectes més que beneficiaran directament Terrassa. El primer és la línia ferroviària orbital, el camb un ramal previst entre Terrassa i Martorell, però també entre Sabadell i Granollers. En aquest sentit, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que “la societat catalana fa dècades que demana una nova política ferroviària”, capaç de donar resposta al creixement poblacional fora de l’àrea metropolitana; ja que ciutats situades entre 25 i 60 quilòmetres de Barcelona, com Terrassa, han experimentat un increment elevat de població. El segon projecte és la millora del sistema de busos interurbans, amb especial atenció als corredors ràpids. En destaca el de Terrassa-Sabadell, que també situa la ciutat al centre de l’estratègia de mobilitat futura.

Salvador Illa ha admès que les infraestructures encara són “insuficients” en alguns àmbits arreu de Catalunya, però ha defensat que s’estan “transformant”.