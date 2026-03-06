El Consell Escolar del Mont Perdut rebutja la reducció d'una línia de 1r d’ESO

El Consell Escolar de l’Institut Mont Perdut de Terrassa ha expressat públicament la seva preocupació davant la previsió que el centre passi de quatre a tres línies de 1r d’ESO el curs 2026-2027. El comunicat, aprovat per unanimitat, alerta que aquesta mesura pot tenir conseqüències educatives, organitzatives i socials rellevants al districte.
Segons el posicionament fet públic per la comunitat educativa, la reducció d’una línia no comportaria necessàriament una disminució de la ràtio d’alumnes per aula, però sí que implicaria una reducció de l’oferta pública d’educació secundària a la zona. El Consell Escolar considera que això podria afavorir el desplaçament d’alumnat cap a altres centres i afectar especialment l’alumnat vulnerable.
El document també recorda que el centre continua rebent matrícula viva al llarg del curs —alumnat que s’incorpora fora del període ordinari— i assenyala que, sovint, es tracta d’estudiants amb necessitats educatives específiques o amb situacions socioeconòmiques desfavorides que requereixen més recursos d’acompanyament.
Possible impacte en el professorat i en el projecte educatiu
El Consell Escolar també adverteix que la reducció d’una línia podria comportar una disminució de la dotació docent, fet que afectaria la continuïtat de part del professorat que actualment treballa al centre. “Els docents no són simples números”, assenyala el comunicat, que defensa la necessitat d’estabilitat de les plantilles per garantir la qualitat educativa.
A més, la comunitat educativa apunta que, si aquesta tendència es consolida en el temps, podria acabar dificultant el manteniment del batxillerat actual del centre, que qualifiquen d’“exitós i de qualitat”.
Demanen transparència en la planificació educativa
Davant aquesta situació, el Consell Escolar reclama al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Terrassa que facin pública la justificació completa de la planificació educativa al sector, incloent-hi els criteris, les dades de demanda i els escenaris previstos.
A més, demanen que no es retirin línies de la xarxa pública si això implica derivar alumnat cap a centres concertats. En aquest sentit, defensen que la planificació educativa ha de servir per reforçar l’escola pública i garantir l’equilibri de l’oferta educativa al districte.
Com a alternativa, proposen que, si finalment es confirma la reducció d’una línia al centre, es compensi amb la creació d’una nova línia pública al districte en forma d’institut escola.
Denuncien una acumulació de retallades
El comunicat també contextualitza la situació actual en el que defineixen com una acumulació de decisions que han afectat els recursos del centre en els darrers temps. Entre altres qüestions, recorden la supressió de la figura de l’educadora social, l’eliminació del projecte assistit amb suport de la Creu Roja i l’Ajuntament, la reducció del 24% del programa PMOE-PROA+, o la fi dels ordinadors a batxillerat.
També mencionen la desprogramació del gimnàs del centre i el bloqueig del projecte de poliesportiu de districte.
La direcció de l’Institut Mont Perdut ha recordat que la seva comunicació inicial tenia com a objectiu informar de la planificació del curs vinent traslladada oficialment pel Departament, mentre que el posicionament del Consell Escolar reflecteix la preocupació i les demandes de la comunitat educativa davant aquesta previsió.