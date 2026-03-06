Vivint entre goteres, galledes i bassals: “No he parat de treure aigua de dins de casa”

Goteres, habitatges inundats i alguns veïns reallotjats provisionalment. Aquesta és la situació que viuen els residents del tercer pis del número 116 del carrer de Mura, al barri de les Arenes, gairebé un mes després que la forta ventada del 12 de febrer arranqués part de la coberta de l’edifici.
Aquell episodi de vent va aixecar la teulada i va arrencar tant la làmina impermeabilitzant com les plaques d’aïllament. L’endemà mateix, amb les primeres pluges, els veïns ja van denunciar filtracions d’aigua als pisos. Després de setmanes sense precipitacions, la pluja ha tornat i ha reactivat el problema, amb tres habitatges del tercer pis afectats per goteres.
Una de les veïnes, Paula Martín, explica que la situació es va agreujar ràpidament quan va començar a ploure. “Al meu pis estava plovent per dins. Teníem dos goteres gegants i hi havia dos dits d’aigua a terra. Era impossible estar-hi”, relata. Segons diu, les filtracions no només afecten els habitatges, sinó també espais comuns de l’edifici: “També entrava aigua pel replà de l’escala”.
Les conseqüències dins dels pisos han estat importants. Martín assegura que diversos elements de l’habitatge han quedat malmesos: “Els mobles s’han bufat, les portes també, el terra s’ha aixecat i tot el sostre i les parets estan plens d’humitat”.
Davant la situació, aquest mateix matí s’hi han desplaçat responsables municipals, l'alcalde Jordi Ballart al capdavant, per valorar l’estat de l’edifici i buscar una solució provisional. Segons Martín, els serveis municipals han activat un dispositiu d’emergència per evitar noves filtracions. “Han trucat als Bombers i han posat una lona a la coberta per dirigir l’aigua cap a fora i que no filtrés cap als pisos”, explica.
Una altra veïna del mateix replà, Florinda Ruiz, assegura que l’aigua ha entrat amb força al seu habitatge. “Ha començat a ploure i no he parat de treure aigua de dins de casa”, explica. Segons diu, els danys també han afectat bona part del mobiliari: “Ho tinc tot mullat, tot”.
En el cas de Martín, la situació la ha obligat a abandonar temporalment el pis. L’Ajuntament li ha facilitat un allotjament provisional mentre s’avalua l’abast dels danys i les assegurances comencen els peritatges. “Ara mateix estic en un hotel de manera provisional. Tinc totes les meves coses en bosses perquè no sé on hauré d’anar a parar”, explica.
Els veïns confien que la solució d’emergència instal·lada a la teulada serveixi per evitar noves filtracions mentre no s’arregla definitivament la coberta. Mentrestant, els tres habitatges afectats continuen pendents de l’evolució de la situació i de les obres que han de retornar la normalitat a l’edifici.