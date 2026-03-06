Les obres de rehabilitació de la Masia Freixa encaren la seva recta final. Els treballs, que han de convertir aquest emblema del modernisme terrassenc en un espai museïtzat i més accessible, ja han completat bona part de les instal·lacions i avancen ara en les fases finals de fusteria, paviments i pintura.
Durant una visita d’obres, l’arquitecte tècnic municipal Ramon Vidal ha explicat que ja s’han renovat completament les xarxes d’electricitat, telecomunicacions i clavegueram de l’edifici. També s’ha finalitzat la instal·lació contra incendis i s’està ultimant la posada en marxa del sistema de calefacció, amb els radiadors ja restaurats i a punt de tornar-se a col·locar.
A l’exterior, una de les novetats serà la millora de l’accessibilitat. S’ha creat una zona d’accés a nivell que permetrà entrar a l’edifici sense barreres, cosa que farà possible retirar les rampes metàl·liques instal·lades en anys anteriors. Això permetrà tornar a deixar visibles alguns elements originals de l’entrada, com els graons històrics.
Restauració amb màxim respecte
Un dels criteris principals del projecte és conservar al màxim els materials originals. En el cas dels paviments hidràulics interiors, les peces que estaven en millor estat s’han reubicat en les zones més visibles. “Primer sempre intentem conservar. Només substituïm el que està molt deteriorat”, exposa Vidal. En alguns casos s’han restaurat les peces originals amb pastes especials; en d’altres, s’han reproduït seguint el mateix model i color de la peça original.
També s’han restaurat les fusteries originals de l’edifici. Les finestres han estat decapades, tractades i reparades, substituint només els elements que faltaven o estaven irrecuperables. En alguns del primer pis, fins i tot s’ha hagut de dissenyar un porticó especial per evitar filtracions d’aigua sense alterar l’aspecte original.
En aquesta primera planta s’ha deixat al descobert un fragment del paviment original de formigó de la nau industrial que existia abans de la transformació en habitatge. Aquest element permet explicar als visitants l’origen de l’edifici: primer com a magatzem amb coberta a dues aigües, després adaptat com a habitatge i, finalment, ampliat amb les emblemàtiques voltes modernistes i la torre.
També s’ha obert un punt de visió que permetrà observar la coberta original de la nau des de l’interior, una lectura arquitectònica que fins ara no era visible per al públic.
Una sorpresa estructural
Un dels descobriments més singulars de les obres es troba a la sala dels dipòsits. Durant els treballs es van localitzar els tensors metàl·lics que uneixen els arcs de les voltes i que permeten contrarestar l’empenta lateral de l’estructura, sense necessitat d'elements exteriors com els contraforts.
Aquests tensors, que treballen com una mena de “braç” que manté els arcs units, són un element clau per entendre el funcionament estructural i complex de l’edifici. L'organització ha decidit conservar-los visibles i instal·lar-hi un tancat de vidre perquè els visitants els puguin observar.
En aquesta mateixa sala també s’han recuperat els mecanismes originals de contrapesos de les finestres de guillotina de la planta de baix, que tornen a funcionar. D'aquesta manera, si s'obren les finestres de baix, des de dalt es veu ràpidament gràcies al moviment dels contrapesos.
Visites guiades i accés a la torre
Quan la Masia Freixa torni a obrir, la planta baixa es podrà visitar lliurement, però les plantes superiors es recorreran amb visites guiades i grups reduïts per qüestions de seguretat i càrrega estructural. Al primer pis, hi podran accedir un màxim de vuit persones alhora; a la torre de guaita, només cinc.
Paral·lelament a l’obra arquitectònica, ja s’està treballant en el projecte de museïtzació. Alguns espais incorporaran audiovisuals i recursos interactius que explicaran la història de l’edifici, el modernisme a Terrassa i el procés de transformació de la masia.
Entre els elements previstos hi destacarà una maqueta tàctil de l’edifici per facilitar-ne la comprensió a persones amb discapacitat visual, així com un sistema d’il·luminació programable que permetrà crear diferents escenes durant la visita.
L’obertura, pel 31 de maig
Actualment els treballs se centren en acabats: pintura, restauració de fusteries pendents, instal·lació de parquet en algunes estances i la col·locació dels paviments exteriors, que es farà en funció de les condicions meteorològiques.
Les obres tenen un pressupost d’1,8 milions d’euros finançats amb fons europeus Next Generation i s’han d’enllestir abans del 31 de maig de 2026, termini marcat pel programa europeu.