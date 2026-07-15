Cinc referents per explicar el present de l’empresa: la Cambra lliura els seus guardons

Reconèixer el talent, la innovació i el compromís del teixit empresarial que impulsa el desenvolupament econòmic i social del territori. La
Cambra de Comerç de Terrassa celebra aquest dijous una nova edició dels Premis Cambra, que enguany coincideixen amb la commemoració del 140è aniversari de la institució. La gala, que començarà a les 19.30 hores al Casino de Rubí, estarà presidida pel conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i reunirà representants institucionals, empresarials i econòmics d’arreu de la demarcació i més enllà.
L’acte comptarà amb la benvinguda de l’alcaldessa de Rubí,
Ana María Martínez, i amb l’assistència, entre d’altres, de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. També hi seran presents presidents de la majoria de les cambres de comerç catalanes, representants de la Cámara de España i diverses personalitats del món polític, econòmic i social.
Serà la tercera vegada que Rubí acull aquesta cerimònia, després de les edicions del 2012 i el 2018. Amb aquesta elecció, la Cambra reforça la vocació territorial dels guardons, que reconeixen empreses i iniciatives destacades de la seva demarcació.
Noms amb valor afegit
En aquesta edició, el Premi Cambra a la Internacionalització serà per a
Isotubi, de Castellbisbal; el Premi a la Innovació en la transformació digital distingirà la terrassenca WindowSight; Herix, de Sant Cugat del Vallès, rebrà el guardó a la Millor iniciativa emprenedora; Vicente Torns, de Rubí, serà reconeguda per la seva Estratègia en criteris ambientals, socials i de governança (ESG), i la família Braun, propietària del grup B. Braun, amb seu a Rubí, rebrà el Premi a la Trajectòria empresarial, una distinció que no se sotmet a concurs. En total, 24 candidatures han competit en les diferents categories dels Premis Cambra 2026.
El Casino de Rubí acollirà la cerimònia aquest dijous al vespre
El president de la Cambra de Comerç de Terrassa,
Ramon Talamàs, ha destacat que celebrar aquesta edició a Rubí “té un valor especial, tant pel pes industrial i empresarial de la ciutat com pel context commemoratiu dels 140 anys de la Cambra”. Segons ha assenyalat, el municipi “representa molt bé la capacitat del territori per generar activitat econòmica, innovació i compromís empresarial”.
L’esdeveniment seguirà la línia innovadora de les últimes edicions. Aquest cop, la gala es vertebrarà al voltant de l’
Esbart Dansaire de Rubí, que ballarà diverses peces per evocar les diferents categories dels guardons. D’aquesta manera, la proposta pretén combinar el reconeixement empresarial amb un dels principals símbols culturals del municipi seu de la cerimònia, aportant identitat i valor cultural a la vetllada. La jornada culminarà amb un còctel relacional.
Els guardonats
Família Braun
Trajectòria empresarial (fora de concurs). Propietària del grup B. Braun, amb seu a Rubí i referent mundial en tecnologia mèdica. La vinculació de la companyia amb la demarcació es remunta al 1955, amb la fundació de Material Clínico, SA a Rubí. Des d’aleshores, ha experimentat un creixement continu fins a convertir-se en un dels líders internacionals del sector, amb més de 64.000 treballadors i una facturació de 9.100 milions d’euros el 2024.
Isotubi
Internacionalització. Empresa familiar fundada el 1992 a Castellbisbal, Isotubi està especialitzada en la fabricació de tubs i accessoris d’acer inoxidable. Opera en 41 països i ha reforçat la seva presència internacional amb l’obertura de nous mercats a Europa i l’aposta pels Estats Units. El jurat n’ha destacat l’estratègia basada en la qualitat, la digitalització dels processos i les certificacions internacionals.
WindowSight
Innovació en la transformació digital. Fundada a Terrassa el 2017, ha desenvolupat una plataforma d’art en “streaming” amb més de 15.000 obres que transforma pantalles en galeries digitals. La seva tecnologia s’integra en televisors i sistemes de senyalització digital i també s’aplica en entorns com el sanitari. El jurat ha reconegut la seva capacitat d’innovació i la contribució a la transformació digital del sector audiovisual i cultural.
Vicente Torns
Estratègia ESG. Vicente Torns, empresa industrial de Rubí fundada el 1924, ha convertit la sostenibilitat en un dels pilars del seu model de negoci. El jurat ha valorat iniciatives com la posada en marxa d’un nou forn capaç de reciclar fins a 12.000 tones anuals de coure, així com les actuacions en descarbonització, eficiència energètica, economia circular i l’obtenció de certificacions ambientals i de qualitat.
Herix
Millor iniciativa emprenedora. Iniciat el 2025, aquest projecte nascut a Sant Cugat del Vallès ha desenvolupat un dispositiu per facilitar l’actuació davant una anafilaxi en infants amb al·lèrgies alimentàries. La solució combina la identificació visual dels al·lèrgens amb una guia d’actuació accessible mitjançant un codi QR. Impulsat per la infermera Pilar Moreno, el projecte ha estat distingit per la seva innovació, utilitat i impacte social.
Entre la cultura i la commemoració
Els Premis Cambra 2026 se celebren coincidint amb el 140è aniversari de l’entitat i incorporaran una posada en escena especial.
La tradició i la identitat, protagonistes de la gala
Amb l’Esbart Dansaire de Rubí. Més enllà del lliurament dels guardons, la cerimònia tornarà a apostar per un format singular, amb la voluntat d’anar més enllà d’una gala institucional convencional. En aquesta edició, el fil conductor serà l’Esbart Dansaire de Rubí, una de les formacions de referència de la dansa tradicional catalana. Sota la direcció artística d’Adriana Monté i amb l’acompanyament de la cobla La Principal del Llobregat, interpretarà diverses coreografies creades expressament per a l’ocasió i inspirades en les diferents categories dels Premis Cambra. Seguint la innovació que ha caracteritzat les darreres cerimònies, la Cambra vol enguany oferir una proposta escènica vinculada a un dels signes d’identitat més emblemàtics de la ciutat amfitriona i també de la cultura catalana. Una trajectòria de 140 anys al servei del teixit empresarial
Les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Terrassa
Nebridi Aróztegui
La cambra degana de Catalunya. La gala s’emmarca en la celebració dels 140 anys de la Cambra de Comerç de Terrassa, fundada el 29 de juny de 1886. L’entitat va ser la primera cambra constituïda a Catalunya i una de les primeres de l’Estat, en un context marcat pel fort pes industrial, especialment del sector tèxtil, i per la capacitat d’organització d’un teixit empresarial que necessitava instruments propis de representació, defensa d’interessos i projecció econòmica. Des d’aleshores, la Cambra de Comerç de Terrassa ha acompanyat les principals etapes de transformació econòmica del territori: la consolidació industrial i de l’activitat socioeconòmica, l’impuls de la formació tècnica, la internacionalització, la modernització dels serveis a l’empresa i, en l’etapa més recent, la transformació digital, la sostenibilitat i el suport a l’emprenedoria.