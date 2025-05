Els Minyons es fan virals imitant un famòs anunci de pizzes

El passat dissabte, 3 de maig, els Minyons de Terrassa van estrenar a les seves xarxes socials el seu darrer vídeo promocional per formar part de la colla. Aquest cop l'equip de campanya de la colla ha decidit versionar un dels anuncis més famosos de les pizzes Casa Tarradellas, "Pase lo que pase yo estoy a tu lado", de l'any 2016. La campanya titulada "Enlloc com a assaig" és tot un èxit a les xarxes socials on acumula milers de visualitzacions i un gran nombre de comentaris.

L'anunci original de la famosa marca de pizzes mostrava com un pare reaccionava davant una situació que mai havia hagut d'enfrontar: el disgust de la seva filla per la ruptura amb el seu xicot. Superat per la situació i amb la necessitat de consolar la seva filla, el pare decideix preparar-li una pizza de Casa Tarradellas, i funciona. En aquest cas, els protagonistes són en els minyons Ramon Codinas i la seva filla Bruna, i el remei que troba el pare pel mal d'amors de la jove és portar-la a un assaig dels Minyons de Terrassa a Cal Reig.

Un èxit dins del món casteller

Un dels protagonistes de l'anunci, en Ramon Codinas i Fort, és casteller dels Minyons de Terrassa des de fa més de 40 anys i la seva popularitat dins el món casteller el va portar a ser Capgròs de l'any al 2009. El minyó comenta que l'anunci el van gravar en un parell d'hores i que "anaven mirant el vídeo original, comparant i imitant" de forma improvisada. L'equip de campanya de Minyons, que van tenir la idea de l'anunci, van proposar-li que també aparegués la seva filla Bruna, de només 14 anys: "Ella just arribava d'una estada a Montpelier i la vaig convèncer el mateix dia de gravació". La Bruna va ser de gran ajuda, diu, ja que fa teatre a l'institut. A la vegada, Codinas atorga gran part del mèrit del vídeo al seu càmera, el Pau Griera.

La campanya promocional de Minyons és tot un èxit a les xarxes i sobretot, dins del món casteller i no només a Terrassa. "Vam passar el pont a Andorra i se'ns van apropar a mi i a la Bruna uns nois de Tarragona dient que ens havien vist al vídeo i que els hi havia fet molta gràcia", explica Codines. Tarragona és una ciutat amb molta tradició castellera i aquella cap de setmana el Nàstic de Tarragona jugava contra l'Andorra de Gerard Piqué.