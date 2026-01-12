Els nous trens de Ferrocarrils arribaran aquest estiu a la línia entre Lleida, Cervera i Terrassa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) començarà a operar aquest estiu amb quatre nous trens elèctrics a les línies RL3 i RL4, que connecten Lleida i Cervera amb Terrassa. L’entrada en servei dels nous combois ha de permetre millorar un servei que actualment arrossega retards i avaries constants, una situació que ha generat nombroses queixes entre els usuaris.
Els trens, que es troben en fase de proves nocturnes, han estat fabricats per la companyia suïssa Stadler i formen part del dispositiu amb què FGC assumirà la gestió de la línia. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha explicat que la substitució dels combois actuals i la nova operativa han de contribuir a posar fi a les incidències recurrents que afecten especialment els desplaçaments quotidians per motius laborals.
El nou servei oferirà un total de 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals arribaran fins a Terrassa, reforçant així la connexió ferroviària entre la capital del Vallès Occidental i les comarques de Ponent. Abans de l’entrada en funcionament, els trens hauran de completar el procés d’homologació i la formació específica dels maquinistes.
L’adquisició dels nous combois es va adjudicar l’any 2021 per un import de 63 milions d’euros. Segons el Govern, la renovació del material mòbil és clau per millorar la fiabilitat del servei i recuperar la confiança dels usuaris habituals de la línia.
L’arribada dels nous trens suposa una millora esperada també a Terrassa, que es consolida com a punt final d’algunes de les circulacions i com a node de connexió ferroviària entre el Vallès i el centre i oest del país.