ERC no tanca la porta a tornar al govern si hi ha un gir: “Ballart no se’n surt sol"

Quan tot just s’ha traspassat l’equador del mandat municipal i a les portes de l'inici del curs polític, Esquerra Republicana ha fet balanç de la situació municipal i ha alçat la veu contra el que considera una gestió basada en “fum, titulars i improvisació”. Ona Martínez i Pep Forn han assenyalat en roda de premsa que, un any després de sortir de l’executiu, el balanç que en fan és preocupant: “El projecte transformador que vam impulsar el mandat passat s’ha diluït”. Malgrat tot, no tanquen la porta a tornar a l'executiu si hi ha "un gir" en la manera de governar.
Els republicans han fet especial èmfasi en la necessitat de guiar el creixement de la ciutat. “La ciutat creix, i això és una realitat que no podem ignorar. Però cal decidir com creix, on, amb quin model econòmic, urbanístic i social. Si no, estem condemnats a perdre la ciutat que estimem”, ha advertit Ona Martínez.
ERC assegura que el seu projecte per a Terrassa ha quedat “estroncat” i que el govern actual viu de la inèrcia del mandat anterior. “No es pot viure de titulars ni de promeses. Cal governar la ciutat amb ambició i claredat de rumb”, ha remarcat Martínez.
Revisar el POUM, una urgència
Un dels principals punts de crítica és la manca de planificació urbanística. “El creixement és inevitable, però cal decidir com i on volem créixer. No podem permetre que es construeixi primer i es planifiquin després els equipaments. Això precaritza la ciutat”, ha subratllat Pep Forn.
ERC considera imprescindible abordar la revisió del POUM, vigent des del 2003, per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. Pel que fa al procés endegat en aquest sentit, Forn ha afirmat que “el primer que s’ha de fer és decidir que sí que s’ha de modificar el POUM, perquè és la manera de governar el creixement de la ciutat”.
El model de creixement, diuen, ha de ser ordenat, sostenible i vinculat a un projecte de ciutat que pensi en les generacions futures.
Economia productiva i llocs de feina de qualitat
L’equip republicà també ha posat el focus en la situació econòmica i laboral. Tot i que les xifres d’atur han millorat, recorden que cada cop hi ha més treballadors pobres. “Tenim una ciutat amb molt talent, amb universitat, hospitals i el parc audiovisual més gran de l’Estat, però si no som capaços de generar llocs de feina de qualitat, estem fallant”, ha afirmat Martínez.
Aquesta davallada del pes industrial, afegeixen, ha estat constant les darreres dècades. I alerten que sense una estratègia clara per retenir i atreure indústria d’alt valor afegit, Terrassa podria derivar cap a un model de ciutat dormitori.
Governar "no és anunciar"
Esquerra ha acusat el govern de Ballart de manca de lideratge i de limitar-se a gestionar el dia a dia. “Quan l’Ajuntament no governa el creixement, quan no decideix on vol anar, la ciutat perd oportunitats”, ha lamentat Forn.
Com a exemple, han denunciat que el pla d’asfaltat presentat pel govern és “improvisat i insuficient” i que les grans transformacions anunciades per l’alcalde, com ara la “segona gran transformació urbana des dels Jocs Olímpics", no tenen "ni calendari ni pressupost assignat".
Disposats a estendre la mà... si hi ha canvi real
ERC ha recordat que el febrer passat van rebre una proposta per tornar al govern, però la van rebutjar perquè no van percebre "cap canvi real" en la manera de fer. “No som al govern per cadires. Hi som quan podem fer feina per la ciutat i quan el projecte ens hi acompanya”, ha remarcat la portaveu, Ona Martínez.
Queden dos anys per davant fins a les eleccions del 2027 en què, han dit, “al govern li caldrà ser valent”. De moment, preveuen "un any complicat" amb l’aprovació dels pressupostos i ordenances a la tardor.
Pel que fa a un possible retorn a l’executiu durant aquest mandat, el grup republicà considera que només es podria plantejar "amb una direcció política clara i compartida, condició que ara mateix no es dona". “El problema és que aquest govern no genera confiança que pugui estar a l'altura dels reptes que tenim davant”, ha afirmat Pep Forn.
ERC assegura que és difícil plantejar un pacte “si no estan disposats a recuperar la coherència i a governar recuperant la confiança de la ciutadania i la pròpia plantilla municipal”. Tot i això, deixen la porta oberta: “Som conscients que el govern de Jordi Ballart no se’n surt tot sol, i li oferim la nostra ajuda, però no a qualsevol preu”.
Un punt d’inflexió
Des d’ERC insisteixen que la ciutat es troba en un punt d’inflexió. El creixement, diuen, és una oportunitat si es governa bé, però un risc si es deixa a l’atzar. “Terrassa necessita un projecte, una direcció clara i un govern que posi les llargues. I Esquerra Republicana hi serà si això es fa amb serietat i compromís".