ERC proposa invertir 546.000 euros d'un fons extraordinari de la Diputació en habitatge públic a Terrassa

El grup municipal d'ERC a Terrassa ha registrat la proposta de resolució per al proper ple en què insta el govern de la ciutat a destinar l'import íntegre dels últims fons extraordinaris de la Diputació de Barcelona a polítiques d'habitatge. L'ajut, provinent del fons d'autonomia local aprovat aquest mateix dijous al ple de l'organisme, ascendeix a la xifra de 545.895 euros i s'ha d'executar durant l'any 2026. Els republicans reclamen que l'Ajuntament utilitzi aquests diners exclusivament per a la compra de pisos mitjançant el tanteig i retracte o bé per donar suport econòmic a projectes de cooperatives d'habitatge.
Segons els republicans, afegir aquesta suma als 500.000 euros ja pressupostats inicialment per a l'any 2026 permetria multiplicar per dos la capacitat d'adquisició del consistori en aquest exercici. Tenint en compte que el cost mitjà d'adquisició de pisos a la ciutat s'estima en uns 80.000 euros per immoble, l'ingrés extraordinari faria possible la compra d'entre sis i vuit pisos nous per incorporar directament a la borsa d'habitatge social de l'administració.
Un mercat tensionat i falta de parc social
Els regidors Ona Martínez i Pep Forn han argumentat en roda de premsa que l'accés a la llar és el gran problema actual per a la ciutadania. La portaveu del grup, Ona Martínez, ha recordat que el lloguer mitjà a Terrassa ja se situa entorn dels 1.000 euros, mentre que els ingressos nets de la família mitjana oscil·len entre els 3.000 i els 3.400 euros mensuals. Això implica que una part molt important de la població destina el 30% o més del seu sou a pagar el lloguer, la qual cosa deixa les economies domèstiques al límit de l'ofec.
Les xifres globals de la ciutat il·lustren la urgència d'actuar. Terrassa compta amb prop de 100.000 habitatges, però el parc públic disponible amb prou feines arriba als 2.000 immobles, dada que representa només el 2% del total, segons Pep Forn. Aquest percentatge queda molt lluny del 15% de parc social que recomana la Unió Europea. Al mateix temps, la llista d'espera per accedir a aquests pisos protegits ja supera les 4.000 famílies inscrites.
Davant d'aquesta situació, ERC ha criticat l'actual equip de govern per la falta d'inversió estructural en aquest àmbit durant els darrers exercicis. "Demanem que es deixin destinar els recursos a posar pegats, a tapar forats i que els recursos es posin allà on veritablement fa falta, que és a habitatge", ha afirmat Martínez.
Pels republicans, els diners excepcionals no poden servir per finançar el manteniment ordinari de l'Ajuntament, sinó que s'han d'aprofitar per executar inversions estratègiques.
Suport a les cooperatives i visió de futur
L'alternativa o complement a la compra directa de pisos per part del consistori és l'ajut directe a les cooperatives. La formació subratlla que els projectes cooperatius que s'estan intentant establir a Terrassa s'han ubicat en solars de promoció complexa, fet que ha disparat les despeses financeres inicials. Ajudar a desencallar el projecte que ara mateix està en marxa és fonamental, segons el partit, perquè es converteixi en el model de referència per a les promocions futures que hauran d'arribar.
Amb el registre formal de la proposta, ERC busca forçar el debat públic al ple municipal sobre el model de ciutat que cal construir, obligant la resta de partits a posicionar-se sobre la destinació d'aquests fons. "La ciutat que volem és una ciutat on la gent hi pugui viure, on les famílies hi puguin viure", han conclòs, insistint que l'Ajuntament ha d'assumir les regnes per transformar el mercat immobiliari local.