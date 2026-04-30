VÍDEO | La terrassenca Judit Pinyol entre els detinguts de la Flotilla: "Si esteu veient aquest vídeo és perquè Israel m'ha segrestat"

La terrassenca Judit Pinyol es troba entre els 175 activistes retinguts per Israel al mar, a prop de les costes de Grècia, quan viatjaven en direcció a Gaza, segons han informat fonts de la Flotilla Global Sumud. A l'expedició humanitària hi ha 30 persones amb passaport espanyol, de les quals prop de 20 són de Catalunya.
L'egarenca va deixar un vídeo preparat per publicar en previsió que la travessia fos aturada pel país hebreu. A les imatges, l'activista es presenta dient "Soc la Judit Pinyol, soc de Terrassa amb Palestina, Sanitaris per Palestina" i adverteix ràpidament de la situació. "Si esteu veient aquest vídeo és perquè l'estat sionista d'Israel m'ha segrestat en aigües internacionals", denuncia a càmera.
En el mateix missatge, la terrassenca explica l'acció assenyalant "m'han detingut il·legalment mentre intentava portar ajuda humanitària a Gaza i sobretot estava intentant trencar el bloqueig, fer pressió sobre els governs que crec que no estan fent la seva feina, i exigir que trenquin relacions comercials, institucionals, culturals, esportives i de tot tipus amb l'estat terrorista d'Israel". El comunicat s'acaba amb una crida d'ajuda on clama "demano a la gent que faci pressió perquè em deixin anar" i tanca amb un contundent "Visca Palestina lliure".
L'organització de la Flotilla Global Sumud ha condemnat l'acció i qualifica els fets de segrest en tota regla. Els impulsors de la iniciativa remarquen que prop de 30 de les persones atrapades a la missió viatgen amb passaport espanyol, entre les quals també l'exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos, present a l'expedició. En resposta a la situació, han convocat mobilitzacions de protesta per a aquest dijous a les 19 hores per reclamar l'alliberament de tota la tripulació.
El Ministeri d'Exteriors ha activat l'ambaixada espanyola a Israel per donar-los assistència.
Per la seva banda, el Ministeri d'Exteriors d'Israel ha defensat la intervenció argumentant que ha estat un moviment preventiu a causa de la gran quantitat de vaixells que hi participaven i el risc d'escalada que suposava, a banda de voler evitar que se saltés un bloqueig que consideren totalment legal.