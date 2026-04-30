Teatre amateur a Terrassa: "L'únic sou és l'aplaudiment"

El teatre no professional a Terrassa "és una petita llum que s'encén als barris i als escenaris", diu l'alcalde, Jordi Ballart. És "una expressió sincera de talent i passió que construeix cultura, comunitat i emocions que perduren molt més enllà de cada funció", afegeix. Tot ve a col·lació del cicle Escenes Locals, que arriba a la seva 19a edició i que s'ha presentat en públic aquest dijous en una de les nou sales (la Xavi Sallent) en les quals aquest certamen de teatre amateur es desenvoluparà del 17 de maig al 21 de juny. El cicle conté 10 obres de 10 companyies i els seus protagonistes són aquelles persones que esgarrapen temps en els seus quefers diaris per bolcar-se en el fet teatral; són aquells que segurament van crear, com ha apuntat el tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, aquest lema que es pot llegir en samarretes: "No puc, tinc assaig". Són aquells, en definitiva, per als qui "l'únic sou és l'aplaudiment", com ha agregat Salvador, regidor de Promoció Cultural.
El programa Escenes Locals es desplegarà en els següents llocs: la Sala Xavi Sallent (carrer de Pere Fizes, 25), LaSala (passeig de Lluís Muncunill, 8), el centre cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189), el centre cívic Montserrat Roig (avinguda de Barcelona, 180), el casal cívic de Can Parellada (carrer d'Amèrica, 33), el centre cívic Alcalde Morera (plaça de Ca Palet, 1), la Sala Crespi (carrer Major de Sant Pere, 59), el centre cívic Maria Aurèlia Capmany (avinguda d'Àngel Sallent, 55) i el casal cívic del Roc Blanc (carrer de Rafael Campalans, 6).
Les obres
Les representacions programades al maig seran les següents: el 17 de maig, "Sis, el musical", d'El Social, a les 18 hores, a LaSala; el 17 de maig, també, a les 19.30 hores, "Assaig general", de PAM Teatre, al centre cívic President Macià; el 31 de maig, a les 17.30 hores, "Un cadàver a les postres", de Les Pisanes, a la Sala Xavi Sallent; i també el 31 de maig, a les 19 hores, "Desahuciadas", de la Companyia 8, al casal cívic de Can Parellada.
El 6 de juny, a les 17 hores, "Diner (molt) negre", d'El Social Grup Juvenil, al centre cívic Montserrat Roig; el 7 de juny, a les 18, "La caputxeta i els llops", del Grup de Teatre BFF, al casal cívic del Roc Blanc; el 14 de juny, a les 18 hores, "Espera'm a l'inframon", de QESC-Les Trakes, a la Sala Crespi; el 20 de juny, a les 20 hores, "Bajo terapia", de Menos es Más, al centre cívic Alcalde Morera; i el mateix dia, a les 20 hores, "Verí i puntes de coixí" de Farga'm Teatre, al centre cívic Maria Aurèlia Capmany. El cicle es tancarà el 21 de juny, a les 18 hores, a la Sala Xavi Sallent, amb "Miracle en el convent de Santa María-Juana", de Sense Memoriam Teatre Band.
Un gran pulmó escènic
"Arribem a tots els districtes de la ciutat. La finalitat de tot plegat és portar el teatre a llocs on potser no es veu tant el fet teatral", ha afirmat Joan Salvador a la presentació d'un programa que guanya sentit en una ciutat "amb un gran pulmó de teatre amateur", amb 35 companyies aficionades (les censades) "que s'interrelacionen, s'ajuden entre elles, per exemple, cedint-se equips"; que, en definitiva, "són amics enamorats d'una dinàmica que es diu teatre".
"Això és teatre, això és la vida", ha comentat Salvador abans de donar pas a Ota Vallès, tècnica de Promoció Cultural als districtes. Vallès ha agraït a les companyies la seva predisposició "i els seus esforços per adaptar-se" als diversos escenaris. L'Ajuntament i totes elles es condueixen pensant en els mateixos objectius: "Aconseguir que els barris rebin a grups de teatre d'altres barris i que les companyies facin 'bolos' fora del seu centre habitual".
Carme Núñez, responsable de la Sala Xavi Sallent, amfitriona de la presentació, ha destacat la col·laboració entre companyies i aquest treball sord que totes duen a terme amb l'única pretensió "de gaudir del teatre". A l'acte han participat també representants de dos dels grups presents en el cicle. Teresa Sánchez, directora de Les Pisanes, ha subratllat que Escenes Locals constitueix "una posada de llarg" per a les companyies, encantades d'adaptar-se als diversos formats de les sales, "perquè allò important és fer teatre i arribar a quantes més persones millor".
Gemma Roy Negre, directora de Les Trakes, ha resumit la història del seu grup, que potser és la història repetida de moltes companyies aficionades: les 10 integrants de l'agrupació es van conèixer precisament a la Sala Xavi Sallent, a l'aixopluc de l'associació parroquial de la Santa Creu, i a la seva obra "Espera'm a l'inframon" proposen un musical que extrapola a l'actualitat elements de la mitologia grega. Pur teatre.