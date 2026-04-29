"Cimera" terrassenca a Lisboa

El Foro La Toja - Vínculo Atlántico ha esdevingut aquests dies un punt de trobada per a líders polítics i econòmics d’àmbit internacional, però també ha deixat una imatge amb curiós i inesperat accent terrassenc. Pere Navarro, exalcalde i president del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, hi ha coincidit amb l’ambaixador d’Espanya a Portugal, Juan Fernández Trigo, també nascut a Terrassa.
La trobada es s’ha produït en el marc d’aquest fòrum internacional centrat en els reptes de l’economia global i, especialment, en l’impacte de la nova economia i la indústria 4.0. Navarro hi ha participat amb l’objectiu de reforçar contactes internacionals i posicionar Barcelona com un pol d’atracció per a empreses tecnològiques.
En aquest sentit, el president del Consorci ha aprofitat l’esdeveniment per donar a conèixer el projecte D-Factory Barcelona, un espai dedicat a la innovació industrial que vol esdevenir el nucli d’un futur districte 4.0. “Barcelona és una bona marca i el que estem construint comença a ser conegut arreu del món”, destacava Navarro.
Durant la seva estada a Lisboa, Navarro ha mantingut diverses reunions amb responsables d’empreses i actors econòmics internacionals. Tot i que es tracta, de moment, de primers contactes, valora positivament les oportunitats de col·laboració, especialment amb Portugal, “un país que en els darrers anys ha fet un salt important en l’àmbit tecnològic”.
La coincidència entre Navarro i Fernández Trigo a Lisboa simbolitza així, una connexió egarenca en un escenari global, amb Terrassa present en un dels fòrums de debat més rellevants del moment.