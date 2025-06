ERC proposa pacificar la Zona Olímpica amb un aparcament soterrat a la plaça de Can Roca

El grup municipal d’Esquerra Republicana proposarà al ple de l'Ajuntament una reordenació integral dels entorns de la Zona Olímpica per reforçar-ne el paper central en l'àmbit esportiu i comunitari. La iniciativa inclou la construcció d’un aparcament soterrat a la plaça de Can Roca, la pacificació de tot l’espai, la creació d’un amfiteatre i més ombra al parc infantil.

El regidor republicà Pep Forn ha destacat en roda de premsa, aquest dimecres, que “tots sabem que el barri de Poble Nou - Zona Esportiva acumula el gruix d’equipaments esportius de la ciutat”, i ha assenyalat que la gran afluència de persones genera problemes tant per als veïns com per als usuaris dels recintes. “Quan la Zona Olímpica va ser seu del hockey als Jocs de 1992 ja va quedar pendent que es fes un aparcament a l'entorn de la plaça de Can Roca. Ara volem que es corregeixi aquest deute històric", ha explicat Forn.

El regidor ha assenyalat que "en concret, demanem fer un espai molt més agradable que sigui el punt d'entrada tant d'accés a les instal·lacions del Club Natació Terrassa com a l'estadi olímpic en aquest tram de carrer que es troba entre la plaça de Can Roca i l'Abat Marcet".

Forn també ha apuntat que la proposta s’ha parlat amb l’Associació de Veïns de Poble Nou, amb els clubs esportius i amb residents del carrer Pla de l’Ametller, afectats pels problemes de trànsit. En aquest sentit, ha reclamat actuacions a curt termini: “Sabem que aquest projecte serà lent, però les mesures correctores s’han de començar a aplicar ja. Els veïns no poden esperar més”.

"No són només els usuaris del dia a dia sinó que és una zona on s'hi concentren grans esdeveniments esportius i les persones que venen a veure'ls", ha recordat.

La portaveu d'Esquerra, Ona Martínez, i el regidor Pep Forn han comparat la proposta amb els plans del govern local per a l’aparcament del Portal de Sant Roc. “Aquest tindria la meitat de cost i ajudaria a vianalitzar la zona, no a portar-hi de nou cotxes que ja s’han aconseguit treure”, han expressat.

Millora urgent del confort climàtic als parcs infantils

ERC presentarà també al pròxim ple una moció per reclamar actuacions immediates als parcs infantils de Terrassa amb l’objectiu de millorar-ne el confort climàtic. La portaveu d’Esquerra, Ona Martínez, ha posat com a exemple el parc infantil de la plaça de Can Roca: “És un espai on, malgrat els arbres que hi ha a la plaça, la zona de joc està completament exposada al sol. És un clar exemple de parcs que no han estat concebuts pensant en les condicions climàtiques”.

Martínez ha defensat la importància d’aquests espais: “Els parcs infantils tenen un ús molt intergeneracional: en gaudeixen infants, però també adolescents, famílies i avis. Per moltes famílies que no poden marxar de vacances, aquests espais a l’aire lliure són imprescindibles, i encara més quan la calor arriba abans cada any”.

ERC demana que s’instal·lin tendals a tots els parcs infantils de la ciutat, no només en els cinc punts previstos en la prova pilot d’aquest estiu, dels quals només dos afecten directament zones infantils. A més, reclamen diversificar els espais de joc per fer-los atractius també per a infants de 0 a 3 anys, per a canalla més gran i per a adolescents, i fer-los accessibles per a nens i nenes amb capacitats diverses.

“Cal deixar enrere les proves pilot i començar a establir criteris clars sobre on s’han de posar aquests tendals, com han de ser i quin confort han de garantir”, ha insistit la portaveu republicana. A més, el grup a l’oposició exigeix que, un cop feta la prova pilot d’aquest estiu, es presentin conclusions concretes i s’actuï amb celeritat en aquells espais on sigui necessari.

Finalment, Martínez ha reclamat una diagnosi global dels parcs infantils de la ciutat, una acció ja prevista en el Pla Local d’Infància i Adolescència i en el Pla Terrassa Jugable. “Ja fa temps que sabem què cal fer. Ara toca menys proves i més passar a fer aquestes actuacions”, ha conclòs.

A més, Esquerra porta al plenari d'aquest mes un acord de junta de portaveus per reconèixer els comerços i les empreses terrassenques que celebrin el seu centenari.