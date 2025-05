Estratègies per dinamitzar Ca n’Anglada

Aposta per conèixer Ca n’Anglada i els projectes que s’hi duen a terme, així com traçar estratègies compartides que permetin implementar noves iniciatives per dinamitzar el barri. Aquest va ser l’objectiu fixat ahir en la reunió entre la regidora de Ciutadania i Migracions, Lluïsa Melgares, el director general de Migracions i Refugi de la Generalitat de Catalunya, David Moya; i el director general d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Jaume Romero; i altres representants d'ambdues institucions.

D'entre les diverses iniciatives actives al barri, van visitar els projectes de Creu Roja entorn de les famílies reagrupades, i les classes de català a l’Escola Ramon Pont, en el marc del projecte lingüístic que té per objectiu que les persones participants adquireixin les competències lingüístiques bàsiques per comprendre i conèixer l’entorn i facilitar els processos d’inclusió en el que es troben immersos. També van visitar l’Escola Institut Antoni Ubach, on es va presentar el projecte de tertúlies literàries i grups interactius i, posteriorment, es van reunir amb una delegació de membres de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, que es van implicar en projecte A-porta, contra la soledat no volguda en gent gran. Finalment, van fer una trobada amb representants de la Fundació Educativa Terrassa, que desenvolupa projectes d’acció socioeducativa a diferents barris de la ciutat.