Estudiants de Terrassa viatgen a Mauthausen i Gusen

Una delegació formada per una desena d'alumnes d'instituts de Terrassa, acompanyats de personal docent i de la regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, viatjarà entre el 9 i el 12 de maig als camps de concentració de Mauthausen i Gusen (Àustria) per participar en els actes commemoratius del 80è aniversari del seu alliberament.

Els estudiants provenen dels centres educatius Institut Can Roca, Institut Montserrat Roig, Institut Escola Pere Viver i Institut Torre del Palau. Durant la seva estada, assistiran a les cerimònies internacionals en record de les víctimes de l'Holocaust, en un viatge pedagògic que busca reforçar el compromís amb la memòria històrica i els drets humans.

Aquest dimecres, l'Ajuntament de Terrassa ha acollit l'acte de comiat de l'expedició. La regidora Caupena, acompanyada del president de l’Amical de Mauthausen, Joan Calvo, ha lliurat al grup una bandera de la ciutat. A més, s'ha presentat la placa commemorativa dedicada als terrassencs deportats, que serà col·locada al memorial de Gusen el dissabte 10 de maig.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte pedagògic impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Amical de Mauthausen, que promou la participació dels joves en activitats de recuperació de la memòria històrica. Anteriorment, els centres educatius de la ciutat han col·laborat en la instal·lació de llambordes Stolpersteine en record dels deportats terrassencs als camps nazis.

El viatge als camps de Mauthausen i Gusen representa una oportunitat per als estudiants de conèixer de primera mà els llocs on van patir milers de persones durant el règim nazi, i per reflexionar sobre la importància de preservar la memòria per evitar que es repeteixin els horrors del passat.