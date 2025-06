Famílies del Karmel es manifestaran contra el "cop d'estat ideològic" de la direcció

Un nou episodi en el conflicte entre diverses famílies de l'escola Mare de Déu del Carme i la seva direcció, pel presumpte "gir ideològic" del centre. La plataforma "Recuperem el Karmel" (REK!) ha convocat una manifestació contra "el segrest ideològic i l'adoctrinament" per part de la direcció del centre. La mobilització començarà el pròxim dimecres, 11 de juny, a les 19 hores al carrer de Voluntaris Olímpics i acabarà davant de l'Ajuntament.

Des de fa uns mesos, pares i mares del Karmel venen denunciat una "radicalització religiosa alarmant" al centre, criticant que la direcció no actua com a escola confessional, sinó evangelitzadora. També assenyalen un augment d’hores de religió i la contractació de professorat vinculat a moviments com el Camí Neocatecumenal. Afirmen que les famílies interessades pel curs vinent han rebut una imatge del centre com a "catòlic, català i progressista", sense informar que ara és evangelitzador.

La plataforma "REK!" defensa que l'escola ha estat sempre oberta, democràtica i compromesa amb la justícia social. Alerten del risc de manipulació ideològica i defensen una educació lliure, plural i respectuosa. Per això exigeixen la destitució dels responsables del canvi ideològic i del nou professorat que no comparteixi els valors del centre, i mostren suport al professorat que manté la seva tasca amb professionalitat.