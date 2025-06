Incendi forestal amb cinc focus diferents a Terrassa. El cos de Bombers de la Generalitat ha mobilitzat quatre dotacions per atacar com més aviat millor el foc, que ha estat controlat a temps i, segons un primer còmput, no ha afectat més 50 metres quadrats de superfície de vegetació a Can Boada del Pi.

Eren les 16.59 hores d'aquest dimarts quan el sistema 112 ha rebut l'alerta: s'havia declarat un incendi en una zona boscosa propera al camí de Ca Boada. En realitat, es tractava de cinc focs diferents; o d'un incendi amb cinc punts d'ignició.

A la zona afectada s'han dirigit tant les quatre unitats de Bombers referides com agents de la Policia Municipal i membres del Cos d'Agents Rurals. La intervenció s'ha donat per finalitzada a les 17.45 hores.