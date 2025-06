“La marca Terrassa ha de capitalitzar l’audiovisual i té uns talents brutals”

“Una marca de ciutat desperta molt d’interès, especialment ara que hi ha els casos d’èxit de Bilbao o Bristol, també amb un passat industrial com Terrassa”. Són paraules d’Eva Santos (Sabadell, 1980), directora creativa, cofundadora de Delirio & Twain i impulsora del nou segell Santa, reconeguda internacionalment per la seva trajectòria. Aquest dimarts ha estat una de les protagonistes de l’acte de presentació del procés per crear la nova Marca de Ciutat de Terrassa, celebrat a la Nova Jazz Cava.

Eva Santos defensa que “fer marca és un procés maquíssim i transformador, perquè estàs parlant de la vida de les persones”. Destaca que es tracta “d’un procés narratiu que implica somiar, i per això és fonamental conèixer qui ets, qui eres i què vols ser”.

Amb més de 350 premis acumulats, Eva Santos, que ha compartit les seves reflexions dalt de l’escenari amb el periodista i conductor de l’acte, Xavi Coral, creu que “Terrassa pot aprofitar una part del fet d’estar a prop de Barcelona, però no t’ha de definir”.

Santos confessa que la primera paraula que li ve al cap quan li parlen de Terrassa és “infància” perquè “jo soc del Vallès, no soc de Terrassa, però em vaig criar a Barberà i vaig estudiar a l’institut Ègara”. La publicista admet que entre totes les conferències que ha fet arreu, mai havia parlat al Vallès: “és especial”.

“Terrassa és una ciutat amb moltes variables interessants; és una ciutat audiovisual capdavantera, però no només a Espanya, sinó a escala europea. El que es produeix aquí és increïble: Tom Holland ha vingut a Terrassa a gravar un espot de Lego, s’hi ha rodat el videoclip de Shakira i Karol G. És espectacular i cal saber-ho capitalitzar”, reflexiona Eva Santos. “Però no és només això, té uns talents brutals, que ha generat l’Escac; hi ha un altre pilar molt important amb la música; i després hi ha tota la part industrial”. En aquest sentit, Santos pensa que “el passat també és important perquè és part de l’ADN, l’has de resignificar com ha fet Bilbao que ha tingut un èxit increïble amb la seva marca i en el que Terrassa pot emmirallar-se”.

“Els tallers, molt encertats”

Per a Eva Santos, “la creació d’una marca ha d’implicar diàleg: la idea dels tallers per definir la marca Terrassa em sembla molt encertada. Jo n’he fet amb marques comercials molt consolidades, com Audi Global, i és meravellós, perquè el primer pas és escoltar, posar sobre la taula què és i què ha estat una marca. Sovint hi ha elements rellevants que formen part del que ets i que passen desapercebuts”. La creativa vallesana anima els egarencs a implicar-se en el procés: “Un gran publicista com Lluís Bassat encara diu que el més bonic que ha fet mai és participar en la creació de la marca Barcelona per a les Olimpíades”.

“Hi ha la idea moltes vegades que la construcció de marca és una cosa superficial o un projecte polític, però ha de ser més que això perquè es torni realitat”, assenyala. “No és senzill, sinó tothom hauria fet el que va fer Barcelona el 1992”, afegeix.

Santos també recorda que no es tracta només d’atraure turistes, sinó que pot ajudar a atraure talent, gent que està buscant on viure o on muntar l’empresa o desenvolupar un projecte; i afirma que “la gent que treballa amb creativitat, estem tota l’estona buscant nous llocs”.

Tret de sortida al procés per la Marca de Ciutat

Unes 150 persones, entre agents culturals, socials, esportius i membres de la societat civil, han assistit aquest dimarts a la Nova Jazz Cava, escenari de la presentació del procés participatiu que ha de definir la nova marca de ciutat. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha explicat que, mitjançant tallers temàtics amb agents locals, joves, universitaris i entitats, es vol identificar allò que fa única Terrassa per construir-ne la marca. Els assistents han pogut fer preguntes a la publicista Eva Santos, que ha mantingut una conversa en directe amb el periodista Xavi Coral, han participat en un quizz sobre el seu coneixement de la ciutat i han rebut fullets amb un codi QR per inscriure’s als tallers que es faran i que han de marcar un full de ruta.